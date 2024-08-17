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狼師案補救 林奕華：還有漏洞

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導

信義區某私幼爆發性侵案引起各界關注，一審判決昨出爐毛男遭判28年，副市長林奕華（中）受訪表示，持續追蹤檢討進度，但也發現「還有漏洞」，將與警察局與法務部討論相關作為。記者洪子凱／攝影
信義區某私幼爆發性侵案引起各界關注，一審判決昨出爐毛男遭判28年，副市長林奕華（中）受訪表示，持續追蹤檢討進度，但也發現「還有漏洞」，將與警察局與法務部討論相關作為。記者洪子凱／攝影
北市府昨天公布幼兒園狼師案行政懲處，針對時任業管的科長、督學、股長、輔導員等人，處以記過至申誡等處分，這些都是柯文哲任內的教育、社會局承辦人員，市府官員直言，全案凸顯柯市府「應作為而未作為。」

受害家長對於只判廿八年，感到非常憤怒，等同一個受害者平均判四點六年，完全不夠，質疑當初園內明明還有其他老師，不相信所有人完全不知情，這些人卻沒有得到應有懲處，實在難以接受，呼籲市府應好好調查。

狼師案引發外界關注如何補救制度，副市長林奕華直言「還有漏洞」，若事件發生在幼兒園或托嬰中心等場所外，恐怕難以掌握，需和警察局及法務部討論，在不違反偵查不公開狀況下，讓市府掌握訊息，為家長及兒少權益把關。

林奕華說，目前依法規若幼兒園及托嬰中心發生疑似性別事件，可立刻對行為人解職或停職。教育局也在官網建立「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」，並公告廿二名不適任人員，包括信義區私幼性侵案毛姓教保員、洪姓負責人，以及去年涉嫌虐童國防部大直非營利幼兒園教保員皆在名單內。

北市府將教育局、社會局官員送考績會懲處，教育局部分，時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長二申誡、督學一申誡、股長一小過、輔導員一申誡；社會局家防中心也因督導疏失，時任主任陳淑娟處以申誡一次。

北市府指出，教育局前年獲報卻未對毛姓教保員立即停職，直到去年再度犯案，教育局應依處理機制，命教保服務人員請假，暫時離開校園現場靜候調查，卻「應作為而未作為」。

北市府指出，當時跨局處橫向聯繫嚴重不足，該案在前年八月十一日家防中心每月一次中心擴大業務會議報告，社會局與教育局都知悉本案，卻未跨局處進一步討論防治作為及追蹤後續調查，以致案件「漏接」。

如當時能即時派員加強督導該園所洪姓負責人及毛姓教保員，不定期無預警稽查，或許可避免相關傷害延伸。另外，公務部門對事件心態不夠積極，前年通報時，雖有調閱並檢視監視畫面，但因案件進入司法程序，卻忽略了行政機關應負有保護幼兒權益的責任。

市府發言人殷瑋表示，市長蔣萬安除開考績會外，也將全案移送監察院調查。

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