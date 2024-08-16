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私幼性侵案...北市府建「公開資料庫」杜絕狼師 專家：灌輸園所觀念更重要

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市某私立幼兒園園長兒子毛畯珅涉嫌性侵多位女童，台北地方法院今判毛應執行刑28年。社會局、教育局除了對當時相關人員懲處外，並提出精進作為，包含教育局於官網建立「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」，讓資訊更公開透明，強化兒少安全，家長代表也樂觀其成，期許資料庫更加完善，更杜絕不適任教保員。

北市國小聯家長總會長吳政鴻表示，教育局官網建立一個網站，對家長來說是樂見其成，在幫孩子尋找幼兒園時可以有更多管道把關，但他認為幼兒園在招募老師時，也應有一個比這個更精密系統，可以掌握更完整資料，對招募教保員有更嚴謹的程序，確保兒少權益。

私幼李姓家長認為，每個孩子都是父母的寶貝，發生這種憾事誰都不願意見到，除了事後的懲處，更應確保未來如何避免，包含親師間交流、教保人員的敏感度、工作紀錄器的裝設，教育局必須讓政府力量介入，特別是家長在法規並不熟悉，教育局應加強稽查，確保園所安全。

曾在教育局工作多年的官員也透露，如何培養幼兒園負責人、老師的觀念及素養會是最重要的，過往發生類似案件陳情有些園所可能都會覺得有誤會，先私下了解，但兒少問題態度要絕對「零容忍」，不可隱匿，教育局必須將這樣觀念灌輸給園所，對未來兒少權益才有實質幫助。

台北市信義區幼兒園發生園長之子毛姓教保員性侵、猥褻6名幼童，法院一審判決今天出爐，遭判處28年有期徒刑。圖／本報資料照片
台北市信義區幼兒園發生園長之子毛姓教保員性侵、猥褻6名幼童，法院一審判決今天出爐，遭判處28年有期徒刑。圖／本報資料照片

北市 幼兒園 教育局

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