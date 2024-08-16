幼兒園長之子性侵女童案今判決 勵馨指應有這些預防作為

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，台北地方法院今判毛畯珅6案定應執行刑28年。勵馨基金會聲明，盼預防性侵害重於治療，教保機構應裝監視錄影設備並上傳雲端，性侵案件也應查察手機及電腦資訊、落實兒童證詞專家證人制度等，不要再有下一個受害案例發生。

勵馨對受害的孩子們感到無比痛心，對加害者進行最嚴厲的譴責，除再次呼籲對性侵害零容忍的態度外，更提出政策建議，期盼預防重於治療。勵馨指出，兒童性侵害案件的偵查往往面臨諸多挑戰，尤其是搜尋證據的關鍵，在本案中看見監視器畫面的重要性，完整、連貫的監視器記錄，是檢警與法院判斷的依據，教保服務機構應裝設監視錄影設備，並將影像上傳至雲端保存。

勵馨也認為，調查行為人手機或電腦儲存相關資訊，蒐集相關證據，有助於精準清理案情。隨著數位性別暴力日趨嚴重，今年7月16日刑事訴訟法第153-3條修法，以科技方法偵查保障兒童及性侵被害人的權益，期待將來對於性侵案件能擴大適用。

除此，勵馨說，在司法程序中，因為兒童作為證人的證詞，可能因表達能力受限，因此落實兒童證詞專家證人制度，是確保兒童證詞被公平對待的重要舉措，期待司法系統提升兒童證詞的敏感度和準確性。

勵馨表示，2010年白玫瑰運動是以司法改革為訴求的社會運動，導火線為兒童性侵案以未違反意願的227條作認定的判決，最終也讓最高法院99年第7次刑事庭會議決議，認為只要對象未滿7歲，不管被害人意願為何，均論以刑法第222條第1項第2款之加重強制性交罪。但法律對於兒童性侵害案件的認定，應具嚴謹標準，決議至今已14年，要增進兒童權益，建議將決議意旨進行明文立法。