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台北幼兒園長之子性侵6名幼童 法院今宣判！6案定應執行刑28年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他涉嫌對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院今判毛畯珅6案定應執行刑28年。

2023年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存，檢方調查後認為被害人有6名女童，且毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，未能克盡其職，反而利用工作、職務上機會，性侵多名幼兒，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。

另外，檢警擴大偵辦後也從查扣的手機、電腦、幼兒園監視器畫面等，發現600部私密影片，受害人數恐達20人。毛畯珅性侵案爆發後，也引發地方與中央政府權責、媒體不得報導嫌犯姓名等爭議。

針對6名女童案件，毛畯珅在檢方偵查中坦承犯行，但但法官日前曾提解毛畯珅開庭問訊，毛坦承6次對女童強制猥褻，否認對其中4人有更進一步的加重強制性交犯行。

毛畯珅延長羈押禁見裁定指出，毛涉犯的加重強制性交罪法定本刑在7年以上，且被害人數多，嚴重危害兒童的身心發展，如將來經判決有罪確定，將面臨相當刑期，毛有逃亡避責的強烈動機。

另外，毛曾命令女童不可對外說案情，2023年7月10日台北市婦幼警察隊至幼兒園搜索查扣監視器主機、監視器電磁記錄後，毛在羈押禁見時，竟還是能提出案卷外的其他監視器影像檔案，足證有勾串、湮滅證據之虞。

台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛畯珅對幼童性侵案。圖／聯合報系資料照片
台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛畯珅對幼童性侵案。圖／聯合報系資料照片

猥褻 監視器

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