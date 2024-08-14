重判7年！竹縣衛生局訪視員 性侵重度憂鬱女個案

新竹縣衛生局安姓關懷訪視員利用家訪上門機會，竟推倒患有重度憂鬱症的女個案小芳（化名），強行放入生殖器，甚至逼小芳口交，安男雖辯稱雙方是在半推半就下發生關係，沒有使用暴力，不過小芳事發後在女朋友陪同下驗傷就醫，還罹患創傷後壓力症，讓法官依對精神障礙人犯強制性交罪，重判安男7年6個月有期徒刑。

據查，小芳因患有思覺失調症、重度憂鬱症，從去年6月2日起由安姓訪視員負責關懷訪視，但6月30日當天上午，安男再次前往小芳竹北住處時，不顧小芳反抗，強行撫摸她胸部，還將她推倒在沙發上，強行脫去內褲插入小芳的下體，接著又插入小芳嘴裡，強制性交得逞，直到中午過後才離去。

事發後小芳向女友哭訴遭訪視員性侵，女友立刻陪小芳到醫院驗傷採證並報案。小芳向警方表示，安男事發當天到她住處，她便把安男當成朋友招呼，因聊天過程中聊到收藏酒，安男便約她有空喝酒，沒想到聊到一半，安男開始摸她胸部試圖發生性關係，她非常錯愕並明確拒絕，但安男仍不顧她意願把她推倒在沙發上。

小芳雖用雙手阻擋，但因對方是男性，便遭安男拉起連身睡衣，內褲還被脫下，隨後安男脫到自己下半身衣物後，便把生殖器插入小芳下體約10分鐘，過程中小芳大喊「不要、你冷靜一點」，安男便改逼小芳口交，小芳以另一半同為女性因此家裡沒保險套為由，並答應安男下次家訪會當作一切正常，而將安男打發離開。

安男向檢警否認有強姦小芳，辯稱跟小芳是在半推半就下發生性行為，他並沒有用暴力或恐嚇小芳，過程中小芳還向他說這樣子會對不起另外一半，他便趕快把陰莖拔出來，然後小芳又說可以幫她口交，結束後2人還在沙發上抽菸、聊天，最後小芳再送他出去。

事發後小芳證稱本身就有精神疾病，這件事對她影響很大，會做惡夢，甚至時不時覺得安男跟在她身後「想到他壓著我的場景，我很痛苦，班也無法好好上，也被Fire（開除）」並被診斷出PSTD創傷後壓力症。小芳的女友也說事發後小芳會在半夜歇斯底里哭泣，本來快治療好的精神疾病又出現焦慮及情緒低落等症狀。

檢警查出，安男事發後不僅向衛生局長官否認犯行，甚至在當天的訪視追蹤紀錄單上記載小芳慾望比較大、另一半對性需求非常低、半年沒有性愛、之前都有去找炮友或是自行解決性的需求、不知道來訪視的這麼帥。