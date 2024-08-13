快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

聯合新聞網／ 綜合報導

北捷車廂示意圖。聯合報系資料照
北捷車廂示意圖。聯合報系資料照

俗話說防人之心不可無，即使台灣治安不錯，出門在外仍不能放下警惕之心。一名女網友表示，剛進捷運車廂沒多久，隨即發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，當下厲聲喝止，過程中還意外發現對方是有「房地產教父」之稱的專家曾文龍。事發後曾文龍臉書遭網友灌爆，針對偷拍疑雲，曾則堅稱是受害者，「是拍對面一群整排乘客」。

一名女網友在Dcard發文，她表示日前從北捷西門站上車後，列車甫發動便發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，「還打開相簿把照片放大看」。原PO當下厲聲喝止，起初男乘客辯稱沒有偷拍，卻被抓包火速刪除照片。原PO認為男乘客打算虛應故事，直言「還狡辯？敢不敢開『最近刪除』相簿？要我報警嗎？」

聽聞報警後，男乘客才願意打開手機讓原PO檢查，「直接罪證確鑿，偷拍照就躺在相簿」。原PO回憶，面對鐵證，對方隨即改口是拍對面一整群人，並不斷道歉。

此外，檢查手機過程中，原PO還意外發現男乘客是有「房地產教父」之稱的曾文龍，當下馬上搜索對方學經歷，原PO還加碼在車廂內大聲朗誦曾文龍的學經歷。此外，原PO還逼問「偷拍女生裙底有法律責任，你不知道嗎？不丟臉嗎你？」，直到曾文龍受不了下車後，原PO才停止這段靈魂拷問。

貼文曝光後引起鄉民熱烈討論，「剛好看到LINE名稱真的是命運的安排…」、「謝謝妳的正義」、「謝謝妳捍衛女孩兒」、「支持妳！本月最有正義感！」、「我現在除了暈林郁婷之外我也暈妳」。

疑似捷運偷拍事件爆發後，許多網友也跑到曾文龍臉書留言，面對眾人質疑聲浪，曾文龍則在推文堅稱自己沒有犯法，「我是受害人，是拍對面一群整排乘客」。

捷運車廂偷拍疑雲爆發後，曾文龍臉書遭網友灌爆，面對質疑聲浪，曾文龍堅稱自己是受害者，當初僅是拍對面一整排乘客。圖／擷自曾文龍臉書
捷運車廂偷拍疑雲爆發後，曾文龍臉書遭網友灌爆，面對質疑聲浪，曾文龍堅稱自己是受害者，當初僅是拍對面一整排乘客。圖／擷自曾文龍臉書

Dcard 偷拍 北捷 房地產

延伸閱讀

獨／高雄摩鐵遭裝針孔 專家指若解密成功可發現影武者

入住摩鐵或旅宿防偷拍 專家教用最簡單方法找出針孔

日本旅遊必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地

遭誘騙當內衣模特…少女淪補習班主任性奴 他手握數百張猥褻照下場曝光

相關新聞

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

俗話說防人之心不可無，即使台灣治安不錯，出門在外仍不能放下警惕之心。一名女網友表示，剛進捷運車廂沒多久，隨即發現隔壁男乘客疑似偷拍...

黃子佼藏未成年性影像 再爆41部

藝人黃子佼無故持有7部未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，法院審理中，檢察官查出黃還持有約30名未成年人的...

一個半小時庭訊後 黃子佼步出法庭依舊不語、快步搭車離去

藝人黃子佼持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，檢方在今年5月將黃起訴。台北地院審理中，檢方查出另有約3...

性侵加害人查訪未落實遭糾正 宜縣警局揪出20人次記申誡處分

宜蘭縣警察局員警未依規定查訪性侵案件列管的加害人，頻率未達標準，遭監察院宜蘭審計室糾正後，縣警局清查近4年來員警查訪加害...

黃子佼涉持有7部未成年性影像 帶飲料出庭不發一語

藝人黃子佼無故持有7部未成年性影像，依違反兒童及創意私房少年性剝削防制條例起訴，法院審理時，檢察官查出性影像中還有近30名被害人...

入住摩鐵或旅宿防偷拍 專家教用最簡單方法找出針孔

高雄左營區知名汽車旅館遭入住的正妹，揭穿電源插座遭人裝針孔偷拍；警方和監控器數位業者指出，防止入住摩鐵、旅宿遭偷拍，最簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。