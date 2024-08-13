「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

北捷車廂示意圖。聯合報系資料照

俗話說防人之心不可無，即使台灣治安不錯，出門在外仍不能放下警惕之心。一名女網友表示，剛進捷運車廂沒多久，隨即發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，當下厲聲喝止，過程中還意外發現對方是有「房地產教父」之稱的專家曾文龍。事發後曾文龍臉書遭網友灌爆，針對偷拍疑雲，曾則堅稱是受害者，「是拍對面一群整排乘客」。

一名女網友在Dcard發文，她表示日前從北捷西門站上車後，列車甫發動便發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客的裙底風光，「還打開相簿把照片放大看」。原PO當下厲聲喝止，起初男乘客辯稱沒有偷拍，卻被抓包火速刪除照片。原PO認為男乘客打算虛應故事，直言「還狡辯？敢不敢開『最近刪除』相簿？要我報警嗎？」

聽聞報警後，男乘客才願意打開手機讓原PO檢查，「直接罪證確鑿，偷拍照就躺在相簿」。原PO回憶，面對鐵證，對方隨即改口是拍對面一整群人，並不斷道歉。

此外，檢查手機過程中，原PO還意外發現男乘客是有「房地產教父」之稱的曾文龍，當下馬上搜索對方學經歷，原PO還加碼在車廂內大聲朗誦曾文龍的學經歷。此外，原PO還逼問「偷拍女生裙底有法律責任，你不知道嗎？不丟臉嗎你？」，直到曾文龍受不了下車後，原PO才停止這段靈魂拷問。

貼文曝光後引起鄉民熱烈討論，「剛好看到LINE名稱真的是命運的安排…」、「謝謝妳的正義」、「謝謝妳捍衛女孩兒」、「支持妳！本月最有正義感！」、「我現在除了暈林郁婷之外我也暈妳」。

疑似捷運偷拍事件爆發後，許多網友也跑到曾文龍臉書留言，面對眾人質疑聲浪，曾文龍則在推文堅稱自己沒有犯法，「我是受害人，是拍對面一群整排乘客」。