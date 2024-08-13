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黃子佼藏未成年性影像 再爆41部

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

藝人黃子佼（右二）涉持有未成年性影像被起訴，昨天開庭答辯，面對媒體記者提問，不發一語，快步走入法庭。記者許正宏／攝影
藝人黃子佼（右二）涉持有未成年性影像被起訴，昨天開庭答辯，面對媒體記者提問，不發一語，快步走入法庭。記者許正宏／攝影

藝人黃子佼無故持有7部未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，法院審理中，檢察官查出黃還持有約30名未成年人的性影像，上月併案審理；台北地院昨開庭傳喚黃子佼出庭說明，黃無罪答辯1小時半獲請回。

黃子佼曾對犯行認罪，一度獲緩起訴處分，檢方依職權再議，台灣高檢署發回續行偵辦，5月將黃起訴。

法院7月15日開庭時，黃子佼一改認罪口供，也重新委任律師蕭棋云辯護，在新、舊法適用差別中爭執，且質疑檢察官起訴證據有疑，法官要求檢、辯遞狀表示法律意見，昨再開庭審理。

在上一庭結束與昨天開庭前空檔，偵查檢察官查證扣案證據發現，黃子佼其實不止持有7部未成年人性影像，指揮婦幼警察隊協查；依台北地檢署7月19日聲請併辦意旨，黃子佼另涉持有41部、約30名未成年人性影像，惡性大於原起訴範圍。

檢警調查發現，約30名新增併入案情的被害人中，有人被錄影時未滿18歲，有人是15、16歲，有人被拍攝時是國小剛畢業準備升國中，更有被害人實際年紀只有足齡11歲。

黃子佼涉嫌持有7部未成年性影像起訴後曾遞狀認罪，如今訴訟策略已變，他的犯行該當何罪？能否脫罪？法官將依法審理。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警查辦，2023年8月4日對黃搜索、約談，在黃住處查扣他的隨身硬碟中藏有成年、未成年女子的大量性影片。

未成年 檢察官 警察

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