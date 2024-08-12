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入住摩鐵或旅宿防偷拍 專家教用最簡單方法找出針孔

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄左營區知名汽車旅館遭入住的正妹，揭穿電源插座遭人裝針孔偷拍；警方和監控器數位業者指出，防止入住摩鐵、旅宿遭偷拍，最簡單方法，可關燈後，拿手機電筒照射找光源；此外，亦可利用反偵測儀器，只要房內有異常訊號，機器就會發出警報聲，進房先檢查，才住得安心。

20出頭的正妹昨晚入住左營區知名汽車旅館，進房後，先關燈以手電筒套探照是否房內遭裝針孔，沒料，這一照，竟在床頭前的電源插座發現亮點，通知業者並報警，揭穿插座內有針孔以、主機板還有64G記憶卡，讓警方也稱讚報警的正妹很有警覺性。

警方指出，要防止被偷拍，在入住民宿或摩鐵時，可先關掉房內燈光，利用手電筒或手機，照射冷氣出口、梳妝台、小燈罩、牆邊小花瓶，或者固定在床前方的牆上、浴室的吹風機、緊急照明燈、天花板、時鐘、鏡子、牆上圖畫、馬桶、水箱及垃圾桶等處。

警方表示，若照射後，發現有閃爍的光源或折射光等異狀，可能就是被裝了偷拍的針孔攝影機，第一時間要向業者反映，切勿姑息。

監控業者、奇巧數位負責人林世鴻指出，裝針孔不外乎要偷拍床上動態，因此大多是在床的正前方、正上方、左右兩側等，若擔心投宿旅館遭偷拍，可利用反偵測儀器，只要房內有異常訊號，機器就會發出警報聲，花個10分鐘沿可能位置掃描，至少住的安心。

「如果手邊沒有反偵測儀器，用手機也能抓出針孔」。林世鴻說，所有鏡頭是由多層的凸透鏡組成，打開閃燈拍照，鏡頭就會形成一個聚焦的「白點」；民眾處在全黑環境下，把手機閃光燈打開，對著可能裝機位置拍照拍照，發現可疑白點就可能是針孔。

林世鴻說，常見的WIFI模組，不用更換記憶卡，查得出摩鐵IP位置，但從雲端傳輸至手機端，會出現斷點，不易追查，建議旅館、摩鐵可清查入住客資料交叉比對。

一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方拆卸後發現內裝針孔（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方拆卸後發現內裝針孔（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方發現內裝針孔、主機板和記憶卡。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方發現內裝針孔、主機板和記憶卡。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

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