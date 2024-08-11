父女戀婚外情！6旬老闆出軌女員工、露骨短訊被公開 妻怒告索賠

外遇示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage 60歲烘焙店老闆看上年輕貌美26歲女員工，發動攻勢追求成功，兩人發展「父女」婚外情。後來老闆妻子發現丈夫與小三的露骨對話及私密照後，向小三發難要求她和父母上門道歉，並嘲諷對方僅是丈夫「無數個情人之一」，且憤而向法院提告索取100萬新台幣賠償。最後法院指丈夫慣性有外遇，女員工並非故意破壞其婚姻，而是誤信對方甜言蜜語而陷入情感糾葛，最終判女員工賠償25萬新台幣。

據判決書指出，台南的60歲葉姓烘焙公司老闆，以提供勞保及健保相關資料為由，主動要求26歲陳姓女員工加LINE好友，當時陳女不以為然，葉男於是不時找機會與陳女聊天談心，訴說自己的婚姻生活不愉快，與老婆吵架等心事，兩人開始約會，陳女被葉男的甜言密語打動，發展成情侶關係。

可是兩人關係被葉妻揭發，葉妻發現兩人的露骨的短訊對話及私密照片，葉妻十分憤怒，利用葉男的電話致電痛罵陳女，要求她和父母上門道歉，並嘲諷她「葉男無數個情人之一」、「你被抓到是因為你不是一個合格的情人……只會吵」、「他今天回來求我原諒，他要用餘生補償我，那你怎麼辦」。

葉男的子女也對父親與比自己年紀還小的陳女交往感到不滿，並將兩人親密的對話發布在社交平台上，最後逼得陳女離職，並將葉男所送的禮物和5萬多新台幣（約1.1萬港元）的年終獎金交還給葉妻。其後她與父母到葉家道歉，但未能平息葉妻怒火，憤而提告要求索取侵權賠償100萬新台幣（約24萬港元）。

法官考量雙方情況後，認為陳女年輕由高職轉到目前的塑膠工廠工作，月薪不到3萬新台幣，認為她無力負擔高額賠償。此外，法官認為葉男有慣性外遇行為，陳女並非故意破壞其婚姻，而是誤信他的甜言蜜語而陷入這段關係，最終法院判陳女賠償25萬新台幣。

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文章授權轉載自《香港01》