首次見面色男頭埋妙齡女下體伸舌舔 先道歉又不認罪…判3年8月

吳姓男子趁著高中同學帶1名女性友人來訪，一起烤肉、上夜店喝酒，凌晨同學因爛醉，吳竟闖入客房和女子說「想跟妳睡」，朝她強吻、逼口交甚至將頭埋進她下體伸舌舔。對方事後傳訊質問「不合意性交就是強姦」，吳雖一再道歉挨告後卻不認罪，法院依強制性交罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，吳男2022年9月10日因高中同學帶著女子一起到彰化玩，並在吳住家烤肉到晚上10點多，再開車到台中市西屯區夜店喝酒到隔天凌晨，吳見同學喝到爛醉，先和女子攙扶對方上計程車回彰化住處休息。

吳趁著同學躺在3樓熟睡，就闖進女子住的客房掀她衣服，對方驚恐問「幹什麼」，並握住上衣。吳先是佯稱「沒事」就去洗澡，後來女子出去出頭髮，回客房一開燈又驚見吳男上半身赤裸，僅穿著一條內褲坐在她床上，還伸手拉她抱著說「很愛你」、「想跟你睡」並強吻。

女子嚇到喝令吳出去，但仍遭吳亂摸胸部，女子只能蜷曲拉棉被遮擋，但吳竟脫掉內褲露出生殖器不停磨蹭她下體還逼口交，女子也大喊「我不要！」吳卻將頭埋進她下體伸舌頭舔，以此強制性交。

台中地院審理時，吳否認硬上，辯稱因同學酒醉嘔吐，他才到客房和女子同睡，但沒有亂摸、磨蹭，也未逼女子口交及舔她下體。女子指證歷歷，控訴吳男闖進客房，朝她強吻、亂摸，還將生殖器放在她嘴巴前面，自己扭頭拒絕說「不要！」但又遭吳扒開腳舔下體。

法院認為，女子偵訊、審理時證詞相符，且她和吳男無私交，其證詞敘述平實簡扼，無刻意誇大渲染，認為憑信性極高。另外，吳事後跟女子傳訊說「那天的事我很抱歉、很後悔」，女子還說「不合意的性交是強姦你知道吧」，吳未否認還一再說「對不起」，還一度同意賠償她40萬元。

法院審酌，吳男無視女子掙扎抗拒對她硬上洩慾，害女子罹患創傷後壓力症候群，身心重創，犯後又否認無悔意，惡性不輕，至今也沒達成和解賠償，依強制性交罪判他3年8月。

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