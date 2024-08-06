與男網友到海灘…20歲女遭硬上 他20秒完事判刑出爐
1名20歲女生透過交友程式認識1名男子，雙方相約到海灘飲酒暢玩，期間獸男以「幫你拍沙子」為借口，對女生強行性侵得逞，過程歷時約20秒。受害人事後報警提告，法官經審理後，判處被告罪成，監禁4年。
淫狼體型高大 受害人反抗不果
判決書指出，女受害人2022年使用交友程式，其間認識馬姓被告，他們相約外出，前往海灘飲酒聊天，期間玩「真心話大冒險」遊戲。馬男以遊戲作為藉口，向女受害人上下其手，女受害人大怒反抗打算離開，但馬男聲稱「幫你拍沙子」，繼而強行脫去對方衣物，最終伸出狼爪。
由於馬男體型高大，所以受害人反抗無效，於是她大叫求救，但當時海灘無人，馬男終性侵得逞，受害人趁他完事，立即穿上衣物逃走，並到醫院驗傷，證實身體隱私部位驗出馬男DNA，馬男其後被捕。
被告過往有各種前科
馬男被捕後供稱，當時幫女生拍走沙子，對方主動要求發生關係，所以他才有進一步動作。馬男更指，發生性行為歷時20至30秒，對方突然叫停，他才穿回褲子。
案件在花蓮地院審理，法官認為女受害人前後證供一致，事後頻繁到身心科診所求醫，證明的確遭到性侵，加上被告過往有各種前科，裁定被告強制性交罪罪成，判處4年有期徒刑，案件可以上訴。
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文章授權轉載自《香港01》
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