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教練逼「師生戀」上摩鐵、車震 少女棄柔道…怕被強制參賽

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名柔道教練涉染指柔道隊少女，發展類似交往關係，涉以每周2至3次的頻率發生性行為、猥褻，少女不願大學時期再觸碰柔道，聯繫當年班導時，揭開國、高中時期秘密，曾和老師在摩鐵發生性行為、山裡車震。士林地檢署偵結，認定罔顧師生倫常，涉犯對14歲以上未滿16歲之少女性交、猥褻罪，依法起訴建請從重量刑。

起訴指出，柔道隊教練罔顧師生倫常，2017年3月至隔年8月，利用少女習慣服從教練，需仰賴教練帶隊、指導、推薦參加比賽，對受其監督的少女利用權勢為性交及猥褻，以每周2至3次的頻率，在汽車旅館性侵少女，或強碰身體或打手槍給少女觀看，性交、猥褻得逞。少女因受監督關係「隱忍屈服」

教練否認犯罪，他辯稱，他是少女國中至高中的柔道教練，練習結束後會開車載柔道隊到學生回家，但否認染指少女。少女指控，國中時教練1至2天就會與她發生性行為，她曾把此事告知表姐，不知如何反抗「老師很兇又有威嚴」，看到老師會恐懼、焦慮。

家人作證，少女高中時期交男友，教練連續打電話騷擾，還曾撇清不承認有發生性關係。表姊證稱，表妹曾向她說與30多歲教練交往，兩人是師生關係，但教練「情緒勒索」像是恐怖情人，一直打電話，如果拒絕去摩鐵按摩，教練就會暴怒，表妹害怕想分手，但教練不給分手，就利用柔道名義，增加見面機會。

表姊指出，姊妹倆曾和教練去衝浪，表妹和教練進單人盥洗室20分鐘才出來有點奇怪，且教練不顧表妹拒絕「比基尼太裸露不適合」，要求穿上親自挑選的比基尼，還幫抹全身防曬。少女朋友證稱，教練喜歡開車載少女回家，少女一定是最後一個下車的，且少女曾說和教練「在山裡車震、在海邊摩鐵發生性行為」。

檢方訊問少女多名親友，少女曾說因害怕某人，升大學不想再碰柔道，擔憂被安排比賽、強制參賽。國中班導師證稱，2017年6月校方性平會曾調查此案，少女哭得歇斯底里、情緒不對，但被教練帶走練柔道；直到去年少女聯繫她，講出曾和教練交往、有性行為，當年是教練教她統一回覆學校調查。

國中教評會重啟調查認定，教練在少女國三至高三期間，與少女發展類似男女交往關係，且寫情書給少女，長期違反教師專業倫理，經學校查證屬實，不予續聘為代理老師，教練則未提申復表示不服，2017年6月後再以教師身分接觸少女，明知故犯，此案曝光後，教練所屬學校的教評會審議，建議予以終止聘約，終身不得擔任教職。

檢方指出，柔道隊教練利用少女性觀念未臻成熟，並無完全性自主同意能力，對14歲以上未滿16歲少女性交、猥褻罪，建請審酌罔顧師生倫常，從重量刑。

示意圖。圖／ingimage
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教練 柔道 猥褻

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