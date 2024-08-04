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3藝人約女生飲酒狂歡 4小時輪流無套性侵9次…被告索償180萬判決出爐

香港01／ 撰文：田中貴

台灣發生涉及藝人的懷疑性侵案。示意圖。聯合報系資料照片
台灣發生涉及藝人的懷疑性侵案。示意圖。聯合報系資料照片
台灣發生涉及藝人的懷疑性侵案。3名通告藝人被控於2021年前往屏東一帶飲酒狂歡期間，其中1人經交友程式Tinder認識的1名女生，更邀對方一起暢飲歡聚。女生事後報警，指控當晚4小時內，遭到3男在沒有戴避孕套下輪流性侵9次，要求賠償180萬新台幣。警方調查後，高雄地檢署對案件的刑事部份決定不予起訴；至於民事部分，法官裁定女子未能提供性侵證據，而且在警局內反應冷靜，事件內情存疑，故判處3名被告男毋須作出賠償。

據了解，3名被告分別來自台灣、日本和西班牙，經常於綜藝節目中亮相，屬於通告藝人，但台媒沒有報導3人身份資料。

原告人聲稱，她和其中1名被告透過交友程式Tinder認識，到了2021年5月，對方表示與另外2名外籍通告藝人放假，會結伴到屏東小琉球旅遊，之後前往高雄過夜，邀請她過來旅館飲酒。原告人應約後，眾人一起玩「真心話大冒險」遊戲，其間她不勝酒力，開始意識不清，由凌晨2時至清晨6時之間，4小時內被3人性侵9次，咽喉更因而受傷。原告人隨後報警提告，並向3人索償180萬新台幣。

案件涉及刑事和民事部份，當中刑事部分，高雄地檢署經調查後，決定對3名男子不予起訴；至於民事部份，3人在庭上呼冤，表示是原告人邀請他們前往高雄，甚至主動付錢買酒，在旅館玩遊戲時表達肢體和言語暗示，最終主動和3人發生關係，而原告人離開旅館時神色正常，沒有向職員求助，與一般性侵案的受害人反應截然不同。

最先認識原告人的男藝人更指，對方本來就知道他們是通告藝人，事前不斷要求見面，案發時主動提出前往3人入住的酒店飲酒，甚至表示房內紅酒和啤酒不夠，主動邀請他再去便利店買酒，更稱「想喝多少就幫忙買多少」。原告人飲了紅酒和白酒各80毫升，以及100毫升啤酒，表現並無醉意，甚至主動要求不使用避孕套，事後可能反悔，所以對3人提吿。

法官裁定，沒有證據顯示原告人遭到性侵，她事後報案時神情冷靜，加上驗傷沒有發現明顯外傷，法官判處3男毋須賠償。

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文章授權轉載自《香港01》

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