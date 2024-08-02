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追求女同事被拒竟設局性侵！她不好惹...重擊他喉結逃走後立馬報案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉男追求女同事被婉拒，事後藉口協助調停友人糾紛邀她同行，卻涉嫌在友人住處性侵她，她奮力抵抗，重擊劉男喉結，趁機逃出後報案。劉男否認犯行，但檢方依據被害女子證述及醫院驗傷、相關檢體鑑定與劉男DNA-STR型別相符事實，依強制性交未遂罪嫌起訴劉男。

劉姓男子對女同事有好感，表達追求意思後遭拒。去年11月18日在桃園市某處工地，劉男以兩名友人發生爭執，需要調停為理由，央求這名女同事與他一起到基隆市暖暖區某民宅協助調停。

女同事答應後，劉男先行邀約簡姓友人及女同事當日下午2點多，到劉男位在桃園市觀音區的租屋處，暫放個人行李，再由簡男駕駛劉男的車子，載劉男和女同事共同前往基隆。

3人在晚上驅車抵達基隆這處民宅，應邀與劉男所稱需要調停的兩名友人用餐。席間女子表示身體不適，被安排進房間休息。劉男見有機可趁，乘簡姓和1名友人不勝酒力，另名友人返回房間休息的機會，撞開女同事休息的房間，不顧她反抗，強吻她的臉部、頸部及胸部，並以手觸碰陰部，再強拉她的手觸碰他的陰莖，造成她左手腕處瘀傷。

兩人拉扯時，該女用手搥打劉男喉結，並趁劉男不適鬆手時逃出民宅，當晚10點多在基隆市暖暖區碇內街的巷口攔搭計程車離去並報案。

警方通知劉男到案說明，製作筆錄後將全案函送基隆地檢署偵辦。劉男在警方詢問和檢察官訊問時，都否認對女同事圖謀不軌，沒有性侵未遂犯行。

檢方查出，被害女子逃出現場後，有拍攝案發地點的房子照片並傳給友人，醫院驗傷開具左手腕瘀傷證明。警方採集她的內衣左、右胸內層處斑跡、臉部、內褲採樣褲底內層處斑跡及頸部生物跡證，均與劉男DNA-STR型別相符，認定劉男犯行，依強制性交未遂罪嫌起訴。

刑法妨害性自主罪章規定，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。未遂犯也要處罰。

劉男追求女同事被婉拒，事後邀女子同行協助調停友人糾紛時，涉嫌性侵未遂。檢察官偵查後，依強制性交未遂罪起訴劉男。記者邱瑞杰／攝影
劉男追求女同事被婉拒，事後邀女子同行協助調停友人糾紛時，涉嫌性侵未遂。檢察官偵查後，依強制性交未遂罪起訴劉男。記者邱瑞杰／攝影

同事 基隆 房間

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