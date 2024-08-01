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新聞眼／性影像毀人一生 更應嚴辦
兒少性影像犯罪過去在台灣不受重視，直到藝人黃子佼捲入創意私房案才浮上檯面，兒童及少年性剝削防制條例也加重持有、重製等行為刑度。這類犯罪的電腦機房跨境設置，不易調閱資料，且以往並非警方最重點工作，功獎不多，偵辦吃力不討好，讓兒少性影像在網路世界快速蔓延，成為「現代化人口販售」。
引誘、偷拍性影像泛濫，檢警偵破ＳＣＰ群組驚見全台至少八十六名少女受害，最小才九歲，犯嫌威逼利誘被害人自拍猥褻動作，手段令人髮指。
這些影像當成高價商品在各式暗網、論壇販賣，在供需法則下，對這類性影像有強烈癖好者掏大把現金購入收藏，或交流偷拍影像「以物易物」，不少是白領，不乏警察、軍人或教師等公務人員。
台中地檢署檢察官陳祥薇形容這類性影像犯罪宛如「現代化的人口販售」，網路世代靠著偷拍、誘拐取得的性影像，一鍵傳送出去就毀掉一個女孩的名譽和身心靈，恐怖程度完全不亞於傳統人口販運。但網路犯罪偵辦難度高，加上兒少性影像並非警方重點績效項目，讓不法分子有恃無恐。
陳祥薇去年底靠一封檢舉信展開追查，須突破層層網路屏障，又因跨縣市管轄權問題，在聲押被告時被法院以無管轄權駁回。當地檢署發現網路論壇涉性影像犯罪，循ＩＰ位置發現在其他縣市，若轉移外縣市追查恐缺乏統籌及整體連貫性，有檢察官建議高檢署應出面統籌，比照緝毒、打詐模式全台清掃，而非由各地檢署少數有心檢察官努力突破。
政府應更重視兒少性影像犯罪，加強檢警整合統籌查緝，斬斷供需面，才能壓制不法集團，避免未成年者受害，否則抄掉創意私房，「市場需求」猶在，遲早死灰復燃。
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