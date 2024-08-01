創意私房案／大陸人境外架網站 虛擬幣入會

行事局偵辦創意私房案，發現由網路暱稱「老馬」大陸人士架設，台籍張姓、朱姓男子負責在台業務，協助處理不法金流，提供會員以匯款方式，儲值購買價值等同人民幣的論壇代幣「圖幣」，再以地下匯兌將不法利益轉給老馬。

檢警針對創意私房及其衍生出Telegram偷拍群組ＳＣＰ、ＯＡＴ全台大搜捕，但老馬身分不明，目前動向及是否被陸方查緝，刑事局無法查證。

警方指出，創意私房提供不特定人士付費加入會員，由會員提供性影像標價販賣，內容多標榜「台灣原創」，吸引其他會員以圖幣購買；賣家累積一定的圖幣，可向老馬申請出金，出金透過虛擬通貨泰達幣「返現」，獲取販賣性影像不法利益。

ＳＣＰ、ＯＡＴ也採類似經營模式，原在創意私房擔任幹部的黃姓男子因分紅不均糾紛而另起爐灶，前年成立ＳＣＰ瀏覽、交換兒少不雅影片牟利，以會員制過濾客源，付費級距分別是一五○○元三個月、二八○○元六個月、五○○○元永久會員，讓會員觀看少女被偷拍如廁或裙底風光等影像。

ＳＣＰ在前年七月被警方查獲，黃姓男子今年一月成立ＯＡＴ，同樣以會員制製造、販賣及散布偷拍影片，找林姓工程師當管理者，為擴展影片數量，找從事裝設音箱工作的廖姓男子等人偷拍。