創意私房案／1師偷拍 3警5公務員是會員

非法性影像論壇「創意私房」會員，遍及各行各業，多是電腦工程師等科技業人士，還有三名基層警察、五名公務員。 圖／本報資料照片

檢警偵辦創意私房論壇及ＳＣＰ、ＯＡＴ群組案，發現會員全是男性，遍及各行各業，多是電腦工程師等科技業人士，還有三名基層警察、五名公務員是付費會員外，更發現一名蘇姓補教負責人、陳姓北部公立中小學老師涉嫌偷拍。

檢警調查，補教負責人蘇姓男子是ＰＴＴ站長，除購買兒少性影像，還涉嫌在廁所裝設針孔攝影偷拍少女。檢方上月十七日傳喚到案，依違反兒少性剝削罪嫌聲押，法院隔天以無管轄權請回，他回家後和家人發生爭吵，隨後反鎖屋內，不久墜樓身亡。

北部某公立中小學老師陳姓男子涉案，警方分析金流發現他是買家，上門搜索查出他在學校廁所裝設針孔偷拍少女如廁，未發現他販售影像證據，是否只留在自己電腦觀看待釐清，檢方聲押獲准。

涉案的陳姓教師被爆出在北市任職，教育局副局長陳素慧表示，陳姓教師確實是北市某國小代理教師，原本新學期有續任代理教師，但日前向校方表示因生涯規畫不續任，接下來會保存相關證據，配合檢方偵辦。

警方查緝買家發現三名基層警員，購買論壇帳號觀看影片，目前未查獲販售或偷拍影像，另查獲軍人、五名基層公務人員是論壇買家。

檢警拘捕論壇及社群共七名偷拍者，廖男是音箱工人，其他人從事服務業或沒有正當工作，偷拍方式有在廁所芳香劑、充電線插座裝設針孔攝影機，也有在咖啡廳、餐廳等公共場合裝針孔。