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販售未成年性影像 「創意私房」案搜捕449人

聯合報／ 記者廖炳棋、曾健佑／台北報導

創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝
創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋/翻攝
全台最大偷拍色情網路論壇「創意私房」及Telegram群組「ＳＣＰ」、「ＯＡＴ」販售未成年性影像，檢警近兩個月四波搜索，查獲張姓管理員、黃姓幹部及賣家、買家等共四四九人，含三名警員、一名補教負責人、一名中小學教師、五名公務人員及軍人。全案依兒童及少年性剝削、組織犯罪防制條例及洗錢防制法移送，檢方聲押張、黃等四人獲准。

創意私房提供誘騙或偷拍少女裙底風光、如廁影像，吸引民眾加入會員瀏覽，高級會員可分享或上傳影片獲利，藝人黃子佼四月被查出是會員，引發社會關注。檢警查出，創意私房幹部卅三歲黃姓男子另起爐灶在Telegram先後創設ＳＣＰ、ＯＡＴ群組販售性影像，根據會員繳費多寡畫分瀏覽影片等級，與創意私房經營模式如出一轍。

台中地檢署指揮刑事局偵辦，今年六月查緝創意私房，查獲負責處理金流的管理員卅歲張姓男子及製作影片浮水印助理、賣家、賣家共十二人；上月清查ＳＣＰ群組金流，發現衍生出ＯＡＴ，查獲管理員黃姓男子及處理金流虛擬貨幣商等十三人，其中某公立中小學陳姓男老師及廖姓男子涉偷拍少女如廁。

檢警上月鎖定創意私房、ＳＣＰ、ＯＡＴ的買家查緝，傳訊、通知、拘提買家二四六人，部分身兼賣家或偷拍者，再清查ＳＣＰ會員，傳訊買家一七八人。

全案四波搜索共四五四處，查獲四四九人。檢方認為張、黃、陳、廖等四人犯罪嫌疑重大，依兒少性剝削、組織犯罪等罪嫌聲押獲准；命賣家、買家等十六人各二至卅萬元交保；另四二九人候訊偵辦中。

工程師廿四歲林姓男子參與管理ＯＡＴ，上月八日在家被警方搜索拘提，他表示要如廁從氣窗爬出，自十九樓墜樓身亡；補習班負責人四十一歲蘇姓男子涉裝針孔偷拍少女如廁，上月十七日被檢方約談請回，兩天後墜樓身亡。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，對於嫌疑人沒有辦法接受司法審判，警方感到遺憾，但被誘騙、偷拍的兒童及少年，才是真正的被害者。

創意私房犯罪集團 製表／地方社會中心
創意私房犯罪集團 製表／地方社會中心

偷拍 創意私房 賣家

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