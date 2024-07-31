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代理師涉創意私房案遭逮 北市令終身不得任教職

中央社／ 台北31日電

全台逾440人因涉非法兒少性影像網站「創意私房」等案遭逮，其中一人為台北市代理教師。市府今天表示，已即刻將涉案人停聘解職、令終身不得擔任教職，並啟動輔導系統。

網路論壇「創意私房」及Telegram的「SCP」及「OAT」群組涉偷拍、販售未成年少女性影像，檢警近期在全國17縣市發動數波查緝行動，逮捕上中下游犯嫌逾440人，其中一人為台北市某校代理教師。

台北市政府發言人殷瑋晚間表示，市長蔣萬安今天得知此事後表達高度關心，立即要求教育局隨時回報案情，並成立府級專案小組，由副市長林奕華督導，隨時掌握案情發展狀況，所有訊息即時向府方回報。

殷瑋指出，在蔣萬安要求下，教育局已將涉案人停聘解職，並將涉案人列入狼師系統，終身不得擔任教職，追究所有可追究責任，同時啟動輔導系統，給予可能的受害人輔導及陪伴。

此外，殷瑋表示，已聯絡檢調單位，表達市府跨局處都積極配合的態度，希望檢調能提供相關資料，以利市府儘速保護受害人。

教育局說明，學校今天獲悉此事，即依據「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，將該師予以停聘，另依據「性別平等教育法」「校園性別事件防治準則」成立性平會展開調查，並組成緊急應變小組，邀集家長會代表說明調查程序及進度，統一救濟管道、提供輔導資源及協助。

代理教師 創意私房 教育局

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