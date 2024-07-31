花蓮偏鄉雜貨店老闆遭控性騷 對小女童襲胸摸臀逾20人受害

花蓮縣南區某部落一家雜貨店，被指控對到雜貨店買東西的國小高年級女學生摸屁股、襲胸，長達2年多，受害女學生達20多人。有學生升上國中，今年5月畢業旅行時勇敢說出，全案才曝光。花蓮縣社會處、教育處都介入提供心理諮商、法律扶助等，已有3個家庭、5名受害者提告，全案正由檢警偵辦。

這家雜貨店是該部落唯一一家商店，被指控的老闆和部落居民相處不錯，若居民有困難，買東西也可以賒帳，被爆性騷讓附近居民十分訝異。

據了解，全案曝光是一名受害女學生升上國中後，日前在畢業旅行時向老師說出被性騷一事，學校了解後發現有不少人受害，立刻通知該所國小，並進行校安通報，縣府教育處、社會處都介入，不過，因老闆都趁沒有人時對小女生下手，也造成舉證困難。

除了這名國中女學生，也有家長指控，女兒上月和同學到雜貨店買東西，竟被老闆用鐵尺戳胸，覺得非常不舒服。

社會處長陳加富說，一開始接到通報有20多名學生受害，經彙整相關事證，目前已確認至少3個家庭，5個孩子受害，已經開案提供服務，提供司法扶助及心理諮商關懷，也會和校方結合做性騷擾防治的教育宣導。