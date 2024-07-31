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清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

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創意私房全台449名被告「全是男性」 警察、軍人、老師都落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵破全台最大性影像網站「創意私房」、「台版N號房」及Telegram群組「SCP」及「OAT」，成員專販賣偷拍未成年少女性影像，中檢檢察官陳祥薇發動全台大搜索，帶回449名被告清一色全是男性，更包括3名警察、軍人及老師等，已聲押網站管理者4人，其餘候訊中。

陳祥薇去年底靠著1封檢舉信，層層突破查獲潘姓男子（35歲）2021年起在Telegram創設的「SCP」社群，誘拐全台至少86名少女自拍猥褻性影像，恐嚇做出吃穢物、異物插下體動作，2023年12月依兒少性剝削起訴潘在內等6人，具體求刑5至30年。

檢方再從金流、網站會員資料溯源，發現同樣販賣偷拍性影像的「台版N號房」網站、TG「創意私房」論壇，以及被抄掉的Telegram上「SCP」群組又衍生出「OAT」群組，至少有2個網站、1個TG群組持續靠性影像牟利。

檢警今年起持續擴大偵辦，6月、7月間就陸續聲請多達400多張搜索票，全台大搜索帶回449名被告，也抓到創意私房網站的張姓管理員、OAT群組黃姓管理員及廖姓偷拍者，以及1名偷拍的陳姓老師，已將4人向法院聲押獲准，另還有16人涉嫌販賣、持有者，各命2至30萬元交保。

據了解，檢警歷經4波搜索行動，帶回一共449名被告，清一色全部都是男性，除了已被聲押、交保的20名嫌疑人，其餘429人大多是非法持有性影像為主，當中卻有3名警察、老師，甚至還有軍人，後續將由檢方複訊。

創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋／翻攝
創意私房主嫌張姓男子（前白衣者），遭警方逮捕並被羈押。記者廖炳棋／翻攝

偷拍 創意私房 猥褻

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