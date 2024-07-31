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花蓮某部落雜貨店老闆疑伸狼爪 受害女生達20多人

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮南區某部落一家雜貨店老闆疑伸狼爪，對國小5、6年級女學生摸胸、摸屁股，受害學生約20多人，學校發現通報，縣府依性騷擾防治法程序處理，並結合學校對學生心理輔導。

花蓮某國中女生畢業旅行時向老師吐露曾被性騷，學校深入了解發現不只1人受害，再向學生就讀的國小通報，發現有20多名女學生都曾遭某部落雜貨店老闆性騷擾，隨即進行校安通報、向教育處通報，社會處也派員到部落宣導。

吹哨者說，目前了解此性騷擾事件長達2年多，而這家雜貨店還賣菸、酒給青少年，雖曾跟派出所反映，派出所也很快去宣導，但仍未完全改善，對青少年身心發展、身體健康都有很大影響。性騷擾為告訴乃論，情節輕微，但受害者者眾多，處灰色地帶，擔心社會安全網會漏接。

不久前才被騷擾的女學生媽媽說，日前女兒和同學去雜貨店買東西，回家後說被老闆拿尺戳胸部，當場被嚇到，感到很不舒服，後來知道很多孩子也被騷擾，已和其他幾個家長一起提告；不過老闆要求撤告，還說要告家長誣告。

「不敢相信！」家長都很驚訝，因為老闆平時和部落孩子打成一片，和藹可親。

吹哨者說，由於老闆會體恤部落族人經濟偶有困難而給予賒帳，因此許多家長都不願撕破臉走法律途徑，也讓受害孩子備感壓力。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受中央社記者電話訪問表示，初期接到通報有20多名學生受害，很快派社工到部落了解、輔導，但家長配合度不高，僅4、5名家長回應，目前仍在彙整事證程序中，將審慎處理，也會結合學校針對學生進行心理諮商輔導。

性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片 王長鼎
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片 王長鼎

性騷擾 老闆

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