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創意私房案兩師、3警涉案 買家多從事科技業

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

檢警偵辦創意私房案件，發現其中有兩名老師，不但購買兒少性影像，自身還涉嫌裝設針孔攝影偷拍少女，一名老師是日前墜樓輕生的41歲補習班負責人，他還是PTT現任站長。另一名陳姓老師則是北部一所中小學公立學校的老師，他也涉嫌偷拍被逮捕，目前遭收押。

台中地檢署去年偵破偵辦台版N號房案，破獲利用Telegram買賣偷拍、性虐少女影片的「SCP」社群，中檢這個月17日傳喚蘇姓補教業負責人到案說明，並依違反兒少性剝削罪嫌聲押，法院18日以無管轄權請回，蘇回家後和家人發生爭吵，隨後反鎖屋內，不久墜樓身亡。

另一名被抓的陳姓老師是公立學校老師，警方發現他是買家，上門搜索時，意外發現他在學校廁所，裝設針孔偷拍少女如廁畫面，不過警方沒有發現他販售影像的證據，目前多是留在手中自己欣賞，檢警偵訊後，目前已被收押。

除兩名老師涉案，警方更查到3名買家是自己人，這3名警察是基層員警，購買論壇帳號後自己欣賞，未查獲販售或偷拍影像。除老師、警察涉案，警方也發現5名基層公務人員，都是論壇的買家。

警方指出，創意私房案件，買家雖然各行各業的人都有涉及，但大部分的買家都是如電腦工程師的科技業人士。

新北市蘇姓男子涉及創意私房案，與家人爭吵，反鎖房門後從4樓住處墜落，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市蘇姓男子涉及創意私房案，與家人爭吵，反鎖房門後從4樓住處墜落，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

偷拍 創意私房 警察

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