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台中按摩師亂摸下體 勇敢報警女被害人：我可以是最後一個

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子在大雅區經營養生會館，替女顧客按摩時卻偷拍、強摸下體，對方喝斥才停手。黃犯後請求緩刑，法院則認為他非自始認罪，一度稱女子「讓他誤會」才撫摸，依強制猥褻罪判他9月，可上訴。被害女子得知判決也在IG發文稱「我不是第一個被他侵犯的女性，但可以是最後一個。」

檢警調查，黃男（34歲）2023年9月22日替女顧客指壓1.5小時，對方身穿內衣褲換上按摩袍後，黃卻趁機將女子內褲往上捲，拿手機偷拍她臀部、兩腿之間。

後來黃又要女子轉向正面仰躺，甚至大膽出手摸她鼠蹊部、下體，對方起初驚恐不敢出聲，伸手阻擋下體後仍被繼續亂摸，後來眼角餘光發現黃男拿手機偷拍，忍無可忍下起身喝斥並報警。

檢方訊時，黃男坦承偷拍，也利用按摩時亂摸女子下體，警方當天經黃同意搜索後，也查扣他作案用的手機。

另外，女子遇害後才在個人IG上張貼事發經過，也有其他被害者、前員工陸續傳訊告知稱，其等也曾遭黃男下手。

檢方認為，黃男身為按摩師利用對女子按摩機會猥褻，經對方伸手阻擋仍不停手，顯已違反她意願，從重依強制猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃男請求緩刑，但法院認為，黃要女子轉正面時刻意用小毛巾蓋住她眼睛再繼續猥褻，是因黃的妻子聽見女子大聲喝斥上樓查看，黃這才停手，且黃犯後也非自始坦承，一度辯稱是女子有讓他誤會得以撫摸之舉。

法院認為，女子遇害後也無意願調解，不希望給黃男緩刑，審酌一切情狀後依強制猥褻罪判他9月徒刑。

黃姓按摩師對女子偷拍、摸下體，法院依強制猥褻罪判他9月。示意圖／ingimage
黃姓按摩師對女子偷拍、摸下體，法院依強制猥褻罪判他9月。示意圖／ingimage

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