彰化狼師20年至少侵犯8女 重判23年4月

彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，彰化地方法院昨天宣判將戴男重判23年4月有期徒刑。圖／民眾提供

彰化縣56歲戴姓數學老師20年前起陸續對至少8名女學生伸出狼爪，把學校和補習班女學生當成後宮，彰化地方法院昨依強制性交罪重判他有期徒刑23年4月。彰化補習教品保協會理事長楊子韻說，通報狼師的平台應更透明化，否則受限於個資法或狼師改名，都會產生空窗期，業者防不勝防。

戴男原在溪湖鎮某國中任教，也在外開補習班，2017年遭一名女學生提告多年前襲胸，戴男始終否認犯行，仍被依妨害性自主罪判刑2年，也被學校解聘。

2019年戴男假釋後改名重操舊業，去年甚至傳有意重開補習班。曾受侵犯的女學生再度出面爆料他的惡行並提告。警方依妨害性自主、違反兒少法等罪將戴移送法辦，檢方將戴男起訴，因惡性重大建請法官加重其刑；目前戴仍羈押中。

一名女學生爆料，國中時在戴的補習班補習，戴常在獨處時以按摩為由性侵她；她發現有其他學姐稱戴為「老公」，戴用相同手法侵犯很多女學生，自己直到升大學才脫離魔掌。

法官認為，戴為人師表，卻為滿足性欲多次性侵8名少女，悖於師道倫常，手段卑劣且犯罪情節嚴重；審酌戴出監後就私下接案授課，犯後又否認犯行，決定重判。案仍可上訴。

楊子韻得知宣判結果表示，立案補習班從業人員要提供良民證，她建議對於未立案家教班，政府更應加強查緝，以防狼師改名任教，就曾有狼師在調查報告未出爐前，改名到外縣市又出事。

彰化縣教育處表示，不適任教育人員依規定需通報教育部登錄系統管制，學校須查詢新進人員情況，補習班也需採實名制，聘雇教職員工前要檢附3個月內良民證等警察刑事紀錄證明。