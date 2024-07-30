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彰化國中狼師十幾年內性侵8名女學生 法官重判23年4月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，對女學生襲胸，甚至發生性行為，曾被依妨害性自主罪判刑2年，出獄後又傳出有意再出來開補習班，曾受侵犯的女學生出面爆料老師惡行，檢方依加重強制性交罪將他起訴後，彰化地方法院今天宣判，將戴男重判23年4月有期徒刑。

根據戴男曾教過的女學生爆料說，她國中時在溪湖鎮一名男老師的補習班補習，因此進入升學班，但老師卻常利用獨處時間以幫她按摩為理由侵犯她，老師性侵她後，又說愛她，讓她陷於痛苦中，後來她更發現有其他學姐還稱老師為「老公」，甚至老師用相同手法侵犯很多女學生，她在大學時才真正完全脫離老師的魔掌。

據了解戴男原在某國中任教，因數學教得好，還在外開補習班，是明星老師，直到2017年才被女學生提告他把手伸進女學生衣服內亂摸，法官曾問女學生為何那麼久之後才提告，女學生說「很多同學都需要老師輔導課業，如果老師被開除，她會淪為箭靶。」，當時戴男也否認犯行，不過仍被判刑2年。

戴男2019年被假釋後，去年傳出有意再開補習班，女學生不希望狼師再出來害人，而上網爆料，並呼籲曾被侵犯的女學生一起出面提告，警方受理後，也將戴男依妨害性自主、違反兒少法等移送彰化地檢署偵辦，戴男被收押。

檢方調查發現，戴男從2003年起開始犯案，直到2016年才被爆出，他利用擔任學生國中導師及家教班老師，在學校陶藝教室、或圖書館內對女學生說要幫她「矯正駝背」，或要了解她的交友狀況和胸部發育狀況，要女學生解開制服，再對女學生襲胸。

或是在戴男兼家教班的住所或教室內，藉口說女學生讀書壓力很大，要幫女學生按摩、消除乳酸堆積，卻藉機摸女學胸部或私處，甚至後來發生性行為。檢方將戴男起訴後，並建請法官加重其刑。

彰化地院法官認為，戴男為人師表，不知善盡教育、照護學生責任，未能恪守師生分際、罔顧家長及學生對其尊重與信任，反圖滿足一己之性慾，多次對8名未成年少女犯下妨害性自主犯行，嚴重悖於師道倫常，枉為人師、敗壞社會風紀，戕害8名女學生身心健全成長，手段卑劣且犯罪情節嚴重。

法官審酌，已婚戴男為碩士畢業，曾任國中老師，前案執行完畢出監後就私下接案授課，並斟酌戴男所犯數罪反應出之人格性質及犯罪傾向，及犯後否認犯行之態度，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、成年人故意對少年犯強制性交等罪，合併19罪重判有期徒刑23年4月，可上訴，戴男目前收押中，羈押期限至8月10日，將由法官再裁定是否延押。。

彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，彰化地方法院今天宣判將戴男重判23年4月有期徒刑。圖／民眾提供
彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，彰化地方法院今天宣判將戴男重判23年4月有期徒刑。圖／民眾提供

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