快訊

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

惡人先告狀！擅自拿走月餅送親戚 婆婆見「1物品」飆罵：害我丟臉

舊寫真照掛看板求償150萬 雞排妹告元和雅醫美診所最終判決出爐

彰化數學狼師犯19罪8人受害 一審判23年4月

中央社／ 彰化30日電

彰化戴姓數學老師遭控對8名女學生性侵、性騷擾，彰化地方法院經近9個月審理，今天一審依強制性交、強制猥褻等19罪，判處23年4月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，戴男於民國92年至104年期間，在彰化某國中擔任教師，並於住家開設數學家教班，在住處、學校陶藝教室及圖書館等多處，以按摩、處罰、檢查發育狀況等理由，涉嫌對8名女學生共犯下19起強制性交、強制猥褻等案件。

戴男曾任國中老師，因性騷擾女學生遭判刑入監，出監後私下接案授課，一名被害者擔心再有人受害，去年7月出面爆料，指控曾遭戴男性侵。

法官認為，戴男為人師表，不知善盡教育照護學生責任，竟滿足一己性慾，多次對告訴人犯下妨害性自主犯行，敗壞社會風紀，戕害告訴人身心健全成長，手段卑劣、犯罪情節嚴重，且始終否認犯行。

法院審酌戴男犯罪期間非短，被害人多達8名，所犯罪數共19罪，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪等判刑，應執行有期徒刑23年4月，可上訴。

彰化 猥褻

延伸閱讀

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

影／彰化北斗出租套房白天大火3死2傷 死者之一曾情緒不穩

影／彰化北斗透天厝失火爆炸聲不斷 釀3死2傷慘劇

彰化文蛤牡蠣養殖災損4.7億元 納入全品項救助

相關新聞

彰化國中狼師十幾年內性侵8名女學生 法官重判23年4月

彰化縣56歲戴姓數學老師廿年前起陸續對8名女學生伸出狼爪，對女學生襲胸，甚至發生性行為，曾被依妨害性自主罪判刑2年，出獄...

3度硬上男童…1張200塊騙裸照 噁男判8年還要賠65萬

台中黃姓男子上網向國小6年級男童攀談，以送手機為由騙去汽車旅館、車站廁所3度性侵，還以1張200元酬勞誘騙他自拍裸照，法...

男氣女友劈腿持刀割她腿 還逼拍性影像要求「淫蕩點」

台中市謝姓男子從事會計工作，2021年間與一名女子同居期間，發現女子與其他男網友有親密對話，謝怒不可抑，同年8月間，除了...

台中惡男掐脖逼問「要不要給我」 硬上妙齡女完事還丟包

台中崔姓男子約女網友到海邊玩，途中在車上朝她猛求歡被拒絕，竟朝女子狠咬、掐脖威嚇稱「你到底要不要給我」並無套硬上得逞，回...

猥褻2女 調查官判刑16月

調查局調查官邱享坤前年底搭乘捷運，涉嫌連續觸摸2名女乘客下體，檢察官偵辦，邱否認犯行，檢方依強制猥褻罪起訴邱；台北地院審...

調查局官員在捷運上對2名女子強制猥褻 法官判1年4月

調查局調查官邱享坤去年搭捷運涉嫌連續觸摸2名女乘客下體，檢察官依強制猥褻罪起訴邱；邱否認犯行，台北地院審理，採信被害人說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。