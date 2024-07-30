彰化數學狼師犯19罪8人受害 一審判23年4月

彰化戴姓數學老師遭控對8名女學生性侵、性騷擾，彰化地方法院經近9個月審理，今天一審依強制性交、強制猥褻等19罪，判處23年4月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，戴男於民國92年至104年期間，在彰化某國中擔任教師，並於住家開設數學家教班，在住處、學校陶藝教室及圖書館等多處，以按摩、處罰、檢查發育狀況等理由，涉嫌對8名女學生共犯下19起強制性交、強制猥褻等案件。

戴男曾任國中老師，因性騷擾女學生遭判刑入監，出監後私下接案授課，一名被害者擔心再有人受害，去年7月出面爆料，指控曾遭戴男性侵。

法官認為，戴男為人師表，不知善盡教育照護學生責任，竟滿足一己性慾，多次對告訴人犯下妨害性自主犯行，敗壞社會風紀，戕害告訴人身心健全成長，手段卑劣、犯罪情節嚴重，且始終否認犯行。

法院審酌戴男犯罪期間非短，被害人多達8名，所犯罪數共19罪，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、成年人故意對少年犯強制性交罪等判刑，應執行有期徒刑23年4月，可上訴。