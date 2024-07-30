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台中惡男掐脖逼問「要不要給我」 硬上妙齡女完事還丟包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中崔姓男子約女網友到海邊玩，途中在車上朝她猛求歡被拒絕，竟朝女子狠咬、掐脖威嚇稱「你到底要不要給我」並無套硬上得逞，回程還叫女子下車買東西卻將她丟包；法院審酌，女子開庭時痛哭到難以陳述，也提出驗傷、採集DNA佐證，依強制性交罪判崔男5年4月，可上訴。

檢警調查，崔男2022年上網認識女子後，同年11月11日開車載她到苗栗通宵海水浴場玩，途中卻趁女子下車上完廁所後，將車內座椅推平對她強吻、壓住身體，對方嚇到尖叫反抗，但崔仍自行脫褲露出生殖器。

崔不滿女子不配合，還咬她左手背、連續2次用手掐住脖子說「你到底要不要給我」，最終硬上得逞，女子遇害身心受創，崔回程時竟又要她下車去超商買東西、洗臉，卻趁機將女子丟包自行離去，經女子報警才曝光。

台中地院審理時，崔男坦承和女子性交，辯稱是女子主動親吻他，對方雖沒有說不要但也沒反抗，認為2人是合意發生性行為，還說當天是女子主動約他出去「一個男生和一個女生獨處，難免在這種情形下發生性行為。」

女子當庭痛哭說，當時一直拒絕仍被崔用身體壓住，她大聲尖叫就被崔掐住脖子，並稱「你到底要不要給我」，還被他咬傷，最後慘遭無套硬上。

法院認為，女子前後證詞一致，驗傷也發現多處抓痕、咬痕及下體撕裂傷，且在下體採集到崔男的DNA。

法院審酌，崔上網認識女子約出遊玩，卻對她壓制、掐脖威嚇「你到底要不要給我」等強暴方式，造成女子呼吸困難、心生畏懼，性侵後還丟包，依強制性交罪判他5年4月。

崔男朝女子掐脖、狠咬硬上，法院依強制性交罪判他5年4月。示意圖／ingimage
崔男朝女子掐脖、狠咬硬上，法院依強制性交罪判他5年4月。示意圖／ingimage

性侵 性行為

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