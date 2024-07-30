猥褻2女 調查官判刑16月

台北捷運情境示意圖。圖／Ingimage 調查局調查官邱享坤前年底搭乘捷運，涉嫌連續觸摸2名女乘客下體，檢察官偵辦，邱否認犯行，檢方依強制猥褻罪起訴邱；台北地院審理，邱仍辯無罪，法官採信被害人說法，昨天依兩個強制猥褻罪判邱應執行有期徒刑1年4月。可上訴。

邱享坤判決有罪，調查局隨即發布聲明，表示「一向重視同仁紀律」，第一時間調查後即將邱員先調離原單位，再按相關規定核予行政處分，將等判決確定後，再依相關規定辦理。

邱享坤曾是前調查局長張濟平的秘書，前途本看好，事發當時他是局本部總務處檔案科科長，因案降調高雄市調查處任科員，目前處理資安工作。

檢察官指控，2022年12月29日早上9時許，邱享坤搭乘台北捷運板南線於列車駛離江子翠站的途中，利用車廂人潮擁擠觸摸1名女子下體，被害人拿包包遮擋身體，邱才停手；列車後來在龍山寺站要開往西門站，邱又鎖定另名女子，同樣伸手觸摸對方下體，被害人跑去列車門邊躲避。

第一位被邱享坤觸碰的女子受害後，目睹另一女子也受害，共同報警處理，2名被害人指控邱犯案，警方將邱移送法辦。