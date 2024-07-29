北捷車廂猥褻2女遭判刑1年4月 調查官調職記大過

法務部調查局邱姓調查官被控於民國111年12月底搭乘台北捷運時，在車廂觸摸2名女子下體，今天遭判刑1年4月，可上訴。調查局表示，案發後將他調職，行政懲處記1大過。

涉案的邱姓調查官曾任縣市調查站副主任，後升任秘書室機要事務科科長、總務處檔案科科長。案發後，被調職到高雄巿調查處。

台北地方法院今天依強制猥褻罪，判決應執行有期徒刑1年4月，可上訴。調查局今天表示，尊重司法判決及當事人訴訟權利。

調查局指出，自知悉此事件後，即啟動行政調查，除於第一時間將邱男免除科長職務調離現職外，並就調查結果於112年9月底召開考績委員會，認定他觸犯刑法強制猥褻罪嫌，言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽等情形，從嚴從重，核以記1大過處分，嚴懲不貸。

調查局表示，向來重視性別平等教育工作，將嚴正檢討這次事件，利用教育訓練或舉辦會議場合，全面強化法治精神，普及性平教育工作，端正言行，共同維護調查局名譽。