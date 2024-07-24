凱米颱風登陸前夜…房內泰女翻雲覆雨 警破獲一條龍性交易站

凱米颱風夜，跨國集團招攬泰國外籍女子假觀光名義來台賣淫「不打烊」，楊梅警方發現某網路論壇及社群軟體宣傳色情花名冊，昨晚警方突襲楊梅區梅山西街某出租公寓套房，查獲2名泰籍女子與潘姓男客涉嫌從事性交易，今天潘男依違反社會秩序維護法罪嫌裁罰3000元，2泰女移送等候遣返。

警方調查，近來發現跨國集團利用「一條龍」模式，招攬東南亞外籍女子持觀光簽證來台從事色情性行為，並透過網路論壇及社群軟體貼出花名冊招徠男客，楊梅分局掌握網路社群軟體資訊後，趁凱米颱風登陸前深夜執行靖黃專案。

警方在楊梅區梅山西街某出租公寓套房內，當場查獲46歲泰籍化名K的應召女子與26歲潘男在套房內「做愛愛」的事，泰女看見警察當場嚇呆，警方在現場查扣保險套、潤滑液等相關證物。

警方查緝時訊問聲音太大，正在隔壁套房的19歲泰籍化名R的應召女子，出於好奇心開門，突然發現門外的警察，當場愣在原地，警方見R女衣衫不整，進入套房查看，不見男客，但在垃圾桶內發現使用過的保險套等證物，懷疑R女亦涉嫌從事性交易。