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凱米颱風登陸前夜…房內泰女翻雲覆雨 警破獲一條龍性交易站
凱米颱風夜，跨國集團招攬泰國外籍女子假觀光名義來台賣淫「不打烊」，楊梅警方發現某網路論壇及社群軟體宣傳色情花名冊，昨晚警方突襲楊梅區梅山西街某出租公寓套房，查獲2名泰籍女子與潘姓男客涉嫌從事性交易，今天潘男依違反社會秩序維護法罪嫌裁罰3000元，2泰女移送等候遣返。
警方調查，近來發現跨國集團利用「一條龍」模式，招攬東南亞外籍女子持觀光簽證來台從事色情性行為，並透過網路論壇及社群軟體貼出花名冊招徠男客，楊梅分局掌握網路社群軟體資訊後，趁凱米颱風登陸前深夜執行靖黃專案。
警方在楊梅區梅山西街某出租公寓套房內，當場查獲46歲泰籍化名K的應召女子與26歲潘男在套房內「做愛愛」的事，泰女看見警察當場嚇呆，警方在現場查扣保險套、潤滑液等相關證物。
警方查緝時訊問聲音太大，正在隔壁套房的19歲泰籍化名R的應召女子，出於好奇心開門，突然發現門外的警察，當場愣在原地，警方見R女衣衫不整，進入套房查看，不見男客，但在垃圾桶內發現使用過的保險套等證物，懷疑R女亦涉嫌從事性交易。
警方帶回2名泰籍女子和潘男訊問，2女供承，2人均持觀光簽證來台，即被接來與男客從事性交易，從中抽成利潤，潘男亦坦承與K女性交易，警方表示，3人警訊後，2名泰籍應召女子移請桃園市專勤隊辦理收容遣返，潘男依社會秩序維護法罪嫌裁罰3000元。
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