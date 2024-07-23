夏令營老闆性侵男童 毀人一生賠200萬元

新竹縣14歲男童去年參加夏令營慘遭陳姓負責人伸狼爪，新竹地院判賠200萬元。示意圖／ingimage

新竹縣一名14歲男童去年8月參加夏令營卻慘遭夏令營陳姓負責人伸狼爪，連續2晚以天熱為由要求男童脫褲睡覺，再趁機對男童口交，造成男童身心受創，遭男童母親求償300萬元精神慰撫金，新竹地院法官判陳姓負責人應賠償200萬元。

男童母親指控，營隊負責人陳姓男子8月14日舉辦夏令營暑期活動，晚間分配露宿帳篷後，以天氣太熱，在帳篷內睡覺容易中暑為由，要求參加的少年及兒童將外褲脫掉睡覺，男童與表弟一同參加夏令營，因此也脫褲睡。

沒想到陳男利用男童熟睡之際，在帳篷內把男童內褲拉下，用嘴巴含住男童的下體趁機性交，男童雖然在睡夢中驚醒但又不敢反抗，只能假裝翻身，沒想到隔天晚上，陳男又再次對男童「吸雞雞」，嚇得男童驚醒。

法官認為，陳男未盡責照顧參加夏令營的未成年人，竟為滿足自身性慾趁男童熟睡之際趁機性交，嚴重殘害男童身心健康及對人倫秩序的信賴，男童所受心理創傷難以想像，更對即將邁入青春期的男童未來身心發展形成無法抹滅的陰影，嚴重影響其未來對人的信賴及對性的健康正常觀念，更對男童未來人格發展恐有諸多負面影響。

由於男童是由母親獨力扶養，事發後男童母親在精神上也感受莫大痛苦，無時不深深自責未能將孩子保護好，自責情緒更影響家庭生活及工作，夜半人靜時甚至無法闔眼入眠。

法官判決，陳男故意對未成年的男童乘機性交、侵害男童的身體和貞操，還造成男童母親在精神及情感受到傷害，應分別賠償男童160萬元、男童母親40萬元，合計200萬元。