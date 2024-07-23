裸聊被截圖勒贖…警統計2年數據 被害男性逾50％

刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」在去年2月上路，針對未經同意被拍攝、散布、營利、重製、交付的性影像，有相關規範，台中市警局婦幼隊統計，去年及今年迄今的性影像案件有1522件，其中網路裸聊而被害的案件超過六成，而性影像被害性別，去年與今年的被害男性占比，分別是58％、56％，提醒市民需留意網路交友時，避免暴露自己隱私部位，以免成為歹徒覬覦的目標。

台中市警局婦幼隊指出，隨著科技進步，犯罪手法演進，性私密影像犯罪日益增加，鄰近的韓國有知名的N號房事件，台灣則有網紅「小玉」，利用電腦Deepfake技術，將名人換臉至色情影片販售牟利，歹徒利用「視訊裸聊」側錄性影像，進而恐嚇取財的案件，越來越多，法務部才會將性影像保護，增定至刑法內。

台中市婦幼隊統計，今年1月1日至7月19日，受理性影像案件（含兒少性剝削）有718件，其中被害人超過半數為男性，占比56%，年齡集中在16至35歲，占比57%，犯罪類型以交友詐騙（網路裸聊）占62%為大宗；而去年2月10日至12月為止，性影像案件（含兒少性剝削）有804件，其中被害男性占58%，可見網路性影像的犯罪案件，男性容易因網路交友，而被歹徒鎖定為目標。

婦幼隊也統計，不過在性騷擾案件上，則有截然不同的結果，今年1月1日至7月19日受理性騷擾案件有276件，被害人以女性占88%為多，年齡集中在18至30歲（占45%），犯罪類型以乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處占47%為大宗。前年同期206件，去年同期有306件，件數未有明顯增減比例。

台中市婦幼隊長楊俊明今天前往警廣台中分台受訪，民眾若不幸遭遇性私密影像被散布時，務必牢記「保持鎮定」、「保存證據」、「調高社群帳號隱私設定」及「報警處理」等4個步驟，警方受理案件後將立即依法啟動偵查、保密被害人身分隱私、協助申訴下架性影像，受害者無須擔心個人資訊遭曝光。