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少女不舒服竟被載進摩鐵性侵 繼父後悔跪說「我錯了」被判5年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名少女4年前隨戴姓繼父四處打工，暑假某日身體不適，戴假意帶她就醫，卻載進汽車旅館性侵；少女隱忍5天後向閨密哭訴，事件曝光。桃園地院審理時，戴否認犯案，但依手機基地台位置與Google地圖時間軸、少女證詞，認定戴性侵，依成年人故意對少年犯強制性交罪判6年8月徒刑；台灣高等法院今改判5年刑。

從事水泥工作的戴姓繼父與被害人的媽媽2014年5月結婚，時年10歲的被害人跟著媽媽、同母異父的弟弟住在桃園市八德區。2020年被害人國中畢業、等待高中開學的暑假，常跟著繼父到工地協助處理雜務。

同年7月20日上午，被害人身體不適，仍跟著繼父到工地做工，中午因沒胃口吃飯，繼父經旁人提醒，才帶她走。上車後被害人昏睡，醒來時發現被繼父載至蘆竹區一家汽車旅館。

被害人證稱，繼父說「先在這裡休息」，卻脫光衣褲、穿內褲坐在沙發講手機，她躺上床沒多久，繼父也上床抱她，當她反射地推開，對方竟撲在她身上，強行脫扯她的內外褲，還說，「我已經喜歡妳很久了，我想跟妳做愛、我已經忍很久了」。

被害人反抗說，「我人很不舒服，想吐、想要喝水」，繼父凶她「妳再不快一點，我等下就射在裡面」。

她害怕地問，「為什麼要這樣？」繼父說，「因為我很恨妳，妳小學四年級回到媽媽身邊，害我們家變得一團亂」，被害人說，「但你也不能這樣對我，你不要繼續下去的話，我就不會跟別人講」。繼父回稱，「沒辦法，事情已經走到這個地步了，之前家裡沒錢的時候，妳媽說隨便出去找幾個人發生性行為就會有錢了，她是有老公的人怎麼可以這樣說」。

被害人泣訴，繼父伸手摸她胸部、性侵得逞，甚至不知對方有沒有戴保險套。她醒來後發現泡在浴缸裡，著衣時，繼父突然跪在她腳邊說，「我錯了，這件事情不要跟別人講」，隨即離開汽車旅館。

同月25日，被害人傳LINE向閨密傾吐遭性侵，翌日閨密母親帶她驗傷並告知她媽媽，媽媽一開始認為女兒撒謊，後來質問戴是否曾帶女兒去汽車旅館，並持刀揚言自殺，戴堅決否認。

桃院認為戴身為繼父，竟為圖性慾而悖逆人倫、反於綱常，無視被害人生理、心智未發育完全，造成她永難抹滅的身心創傷，判他6年8月徒刑。案經上訴，高院審理後仍認定戴犯成年人故意對少年犯強制性交罪，但今撤銷原判決，減為5年徒刑。

4年前暑假，一名少女隨水泥工繼父四處打工，某日身體不適，繼父假意帶她就醫，卻載進汽車旅館性侵。桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判繼父6年8月徒刑，台灣高等法院今改判5年刑。示意圖／Ingimage
4年前暑假，一名少女隨水泥工繼父四處打工，某日身體不適，繼父假意帶她就醫，卻載進汽車旅館性侵。桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判繼父6年8月徒刑，台灣高等法院今改判5年刑。示意圖／Ingimage

汽車旅館 繼父

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