東基爆偷拍 同事、病患家屬受害

台東基督教醫院驚傳劉姓外科醫師用手機偷拍穿裙女同事及病患家屬。示意圖／ingimage 台東基督教醫院驚傳醫師涉嫌偷拍，劉姓外科醫師被控用手機偷拍穿裙女同事及病患家屬，院內公用電腦留存數十個偷拍檔案，偷拍場域不限醫院，遍及賣場及銀行。院方證實此事並道歉，指當事人坦承不諱，本月停止雙方合約，要求當事人離職，對此案深感遺憾與痛心。

警方表示，此案可能涉及性騷擾、妨害秘密或妨害性隱私等罪，目前雖沒有被害人報案，但已報請檢察官指揮偵辦，必要時啟動證據保全或查扣等程序。

受害者投訴指出，劉姓外科醫師今年卅五歲，在東基任職四年，曾用手機偷拍女同事裙底風光，除醫院外，還有賣場、銀行及捷運等偷拍場域，時間長達三年之久，因公用電腦未登出才被發現惡行。

受害者稱上月向醫院檢舉，劉轉往北部醫院受訓，擔心還有其他人受害，決定站出來揭發這件醫界醜聞。

台東基督教醫院指出，六月下旬接獲投訴，院內「人事評議暨性騷擾申訴處理委員會」展開調查，劉醫師坦承不諱，並配合院方停職調查，院方確認劉醫師的侵害行為後，本月起終止執業合約，令其離職。

東基院長馬堅毅說，發生後立刻組成調查委員會，給受害員工積極主動關懷及提供法律諮詢，另要求劉醫師主動辭職。他感到非常痛心、難過，向兩名受害員工及家屬致歉。