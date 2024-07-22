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國小生穿網襪、扮AV女優陪看A片 檳榔攤老闆性侵童判9年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鄭姓檳榔攤業者被控命國小女生穿網襪、扮AV女優陪看A片再性侵，鄭不認罪，被害人指證歷歷；台北地院審理，依2個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，判鄭有期徒刑9年6月。可上訴。

鄭在新北市深坑區開檳榔攤，2018年到2020年將深坑區房間分租給被害人母親、被害人住。

檢方指控，鄭在被害人讀國小二年級時撫摸她的胸部，三年級時再撫摸她的胸部、下體；被害人讀國小四年級時，鄭在房間對她強制性交，被害人讀六年級時，鄭騎車載她去購買網襪，要求穿上對她強制性交。

鄭否認加重強制猥褻、加重強制性交，辯稱只有幫被害人洗澡時碰過她胸部，因被害人母親欠他100萬元，他催討債務被害人母親才提告。

被害女童稱，二年級暑假或寒假時，鄭就摸她胸部、下體，四年級時遭到性侵。鄭還要她扮演AV女優、一起看A片，連黑絲襪、網襪都是鄭載她去買的。由於女童描述鄭的生殖器的特徵明確、還說鄭肚子正面有神明的人形刺青，鄭要脅她不准跟其他人說，母親被暪在鼓裡，但女童後來跟社工、老師吐露被性侵。

法官傳喚被害人母親、社工、老師作證後，認為女童對犯罪細節供述一致，清楚指證鄭的身體特徵，採信女童說法，認定鄭犯罪。

判決指出，鄭為逞私慾侵犯女童性自主權，犯後恫嚇被害人不能聲張，否則母女會分開，造成被害人不敢向母親求助，考量鄭自述國小畢業、案發時務農年收入約20萬元至30萬元、需扶養父親及讀大學的女兒，依法判刑。

鄭姓檳榔攤業者被控命國小女生穿網襪、扮AV女優陪看A片再性侵。示意圖／Ingimage
鄭姓檳榔攤業者被控命國小女生穿網襪、扮AV女優陪看A片再性侵。示意圖／Ingimage

性侵 母親

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