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美艷人妻炒股輸光淪性奴！ 銀行職員要求「借貸肉償」後續慘了

香港01／ 撰文：布萊恩

買賣股票要量力而為！台灣1名人妻因「炒股」輸光，向認識的銀行職員借3萬台幣周轉，對方竟乘人之危要求人妻當「性奴」以「肉償」還債。2人發生2次性行為後，銀行職員向人妻傳色情簡訊指「我表現還可以嗎？」、「妳很敏感」等，被人妻丈夫發現提告。新北地院法官審理後認為，銀行職員破壞婚姻，判賠償20萬台幣。

台灣1名人妻因「炒股」輸光，向認識的銀行職員借3萬台幣周轉，對方竟乘人之危要求人妻當「性奴」以「肉償」還債。示意圖／ingimage
台灣1名人妻因「炒股」輸光，向認識的銀行職員借3萬台幣周轉，對方竟乘人之危要求人妻當「性奴」以「肉償」還債。示意圖／ingimage

綜合台灣媒體報導，人妻「小美（化名）」透過交友應用程式認識銀行職員「小強（化名）」。2022年時，「小美」投資失利大蝕，但不敢告訴丈夫，於是向「小強」借3萬台幣應急周轉。

「小強」看到「小美」美貌色心大起，要求「小美」當「性奴」，以「肉體」償還債務。「小美」答應，2人在「小強」住家發生2次性行為，完事後「小美」順利拿到3萬台幣。

然而事後「小強」竟向「小美」傳簡訊指「我表現還可以嗎」、「感覺有滋潤到，妳很敏感！」，並要求下次再碰面，「小美」則回覆「真的很誇張，很怕還不了你」。2人對話紀錄被「小美」丈夫發現，憤而告「小強」侵害配偶權，要求賠償100萬台幣。

新北地院法官審理後認為，「小強」明知「小美」是人妻，仍與「小美」發生性行為，破壞婚姻生活的圓滿安全幸福，判賠償20萬台幣。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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