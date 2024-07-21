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3度猥褻國小女童還辯「只摸一下」 狼師遭法院重判合併執行期10年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投陳姓男子與妻子經營安親班，兼任輔導老師、司機等，他竟趁職務之便，3度猥褻並性侵國小女童，女童導師無意間得知才揭發全案。南投地院近日以對未滿14歲之女子強制性交罪，判處3個有期徒刑7年10個月，合併執行刑10年。

判決書指出，陳男與妻子共同經營安親班，主要協助輔導學生數學課業，並擔任司機負責接送學童返家。2020年9月，他讓1名小二女童坐他腿上，假借訂正數學作業時伸狼爪，先是撫摸女童胸部，更透過課本遮掩，性侵女童得逞。

陳男食髓知味，距前次隔不到1個月，竟利用載送安親班學生返家，安排同名女童坐在副駕駛座上，開車時竟又出手對女童摸胸，並摸下體，期間女童因疼痛，用力打陳男的手阻止，但陳男並未理會，再次得逞。

隔年，該女童已升上小三，陳男故技重施，三度摸胸性侵得逞。後因女童抗拒去安親班，導師詢問原因察覺不對勁，全案才曝光。而陳男被調查審理時，矢口否認有摸胸性侵；還與女童家屬商議和解，只承認猥褻、辯稱「只是摸一下」等語。

南投地院法官認為，陳男未加克制自身性衝動，還否認犯行，不見悔意，基於所犯3次因時間、地點不同，行為互殊，應分論併罰，分別以3個「對未滿14歲之女子強制性交罪」，各判7年10個月徒刑，應執行有期徒刑10年，可上訴。

南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照

南投 安親班 性侵

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