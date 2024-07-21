快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

南投男子開安親班性侵國小女童 一審判刑10年

中央社／ 南投21日電

陳姓男子在南投經營未立案安親班並擔任司機，利用教課及開車載送國小女學生機會，3度性侵得逞。南投地院依3個對未滿14歲女子強制性交罪，判陳男應執行有期徒刑10年。

根據台灣南投地方法院昨天公布的刑事判決書，陳男和妻子在南投市經營未立案的安親班，擔任安親班司機以及數學老師，利用批改數學作業及載送學生時，對1名國小女學生3度以手指性侵害。

女學生後來拒上安親班，向就讀國小的老師提及被陳男性侵，國小老師報警處理。

陳男被台灣南投地檢署提起公訴，但陳男在法庭上否認對女童強制性交，辯稱只有摸下體，稱「頂多只是強制猥褻」。

地院法官認為被告態度惡劣、毫無悔意，分別以3個「對未滿14歲之女子強制性交罪」，各判刑7年10個月，合併應執行有期徒刑10年。全案可上訴。

南投 安親班

延伸閱讀

雲林女遭繼兄性侵隱忍11年 直至看到他的文章勇敢提告

南投市民憂心貓羅溪水患 立委會勘要求河川分署除害

亂倫悲劇！大馬少女遭獸父性侵4年 誕女嬰陷無盡噩夢「結局大快人心」

南投仁愛霧社水庫驚見男浮屍 死亡數日身分待查

相關新聞

涉偷拍案補習班墜樓男疑PTT站長 PTT聲明：將配合調查

在新北市中和區經營補習班的41歲蘇男，疑因涉及「創意私房」偷拍網站案，19日在住處墜樓身亡。臉書粉專「絞肉機女神 」今天...

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 回台歡愛兩次被抓糗了

台中市黃姓女子已婚，與丈夫在新加坡工作，但黃女因玩手機遊戲，認識台灣的吳姓網友，黃女與吳男曖昧後，先透過網路脫衣視訊，黃...

涉創意私房案補習班老闆墜樓亡 遭起底疑為PTT站長

新北市中和區1間補習班蘇姓負責人因涉及台版N號房偷拍案，17日遭拘提後依違反兒少性剝削罪嫌聲押，法院以無管轄權請回，不料...

雲林女遭繼兄性侵隱忍11年 直至看到他的文章勇敢提告

雲林有名女子多年前因同父異母的兄長藉故要求她到房間內，不顧其反對，強制性交得逞，她認家醜不外揚而隱忍11年，直至看到律師...

「怕沒人相信」小6女童隱忍不敢說 噁男強壓頭逼口交判刑出爐

台中葉姓男子到哥哥家借住，見哥哥女友帶3名女童一起同居，竟朝1名年僅小學6年級女童下手，強壓她頭逼口交、摸下體，女童坦言...

新北男涉台版N號房偷拍案墜樓 性影像犯罪管轄權問題再浮上檯面

台中地檢署去年偵破Telegram上買賣偷拍、性虐少女影片的「SCP」社群，宛如「台版N號房」案，近期續追上百名共犯，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。