南投男子開安親班性侵國小女童 一審判刑10年

陳姓男子在南投經營未立案安親班並擔任司機，利用教課及開車載送國小女學生機會，3度性侵得逞。南投地院依3個對未滿14歲女子強制性交罪，判陳男應執行有期徒刑10年。

根據台灣南投地方法院昨天公布的刑事判決書，陳男和妻子在南投市經營未立案的安親班，擔任安親班司機以及數學老師，利用批改數學作業及載送學生時，對1名國小女學生3度以手指性侵害。

女學生後來拒上安親班，向就讀國小的老師提及被陳男性侵，國小老師報警處理。

陳男被台灣南投地檢署提起公訴，但陳男在法庭上否認對女童強制性交，辯稱只有摸下體，稱「頂多只是強制猥褻」。

地院法官認為被告態度惡劣、毫無悔意，分別以3個「對未滿14歲之女子強制性交罪」，各判刑7年10個月，合併應執行有期徒刑10年。全案可上訴。