雲林女遭繼兄性侵隱忍11年 直至看到他的文章勇敢提告

雲林有名女子多年前因同父異母的兄長藉故要求她到房間內，不顧其反對，強制性交得逞，她認家醜不外揚而隱忍11年，直至看到律師呂秋遠臉書上文章，鼓勵性侵害被害人勇敢為自己發聲而提告，一審認繼兄犯強制性交罪處4年9月，繼兄不服上訴，二審認事證明確而駁回。

繼兄否認強制性交，他辯稱，兩人曾經互訴好感，案發當時與女方是合意發生性行為的，「我沒有強迫她性交」。

繼兄及律師主張，倘若被告確實違反其意願性交，已造成她嚴重創傷症候群，何以她仍自行選擇住在同一屋簷下，經常甚或天天見面，同桌、聚餐吃飯，未曾因本案發生後有特別害怕而鎖門或其他行為，與常情不符。甚至事發11年以後，她才至警察局提告，經由家防中心社工轉介，進行心理諮商。

心理師證稱，女子不願提到「哥哥」這個詞，且提及本案事件時有淡漠、解離情形。後續隨著晤談次數增加，她願意更進一步談論事件及其感受後。經心理師透過觀察其行為舉止及情緒，認為她所表達淡漠、解離、哭泣、憤怒情緒及行為，源自於被告行為性創傷經驗。

女子於審理時表示，這件事情對她來說是家醜，她也不想被任何人知道，但是這件事情，事實上對她日後的生活有很嚴重的影響，她看到呂律師的文章後，才警覺到這件事情應該是要被處理的，「我內心的傷口也是需要被處理的」。

台南高分院合議庭認為，兩人為兄妹至親，女子事發後隱忍不發，與繼兄生活互動維持正常，未立時揭露，難認有何異於常理之處，且事證明確。繼兄上訴否認犯罪，指摘原判決不當，並無理由，應予駁回。