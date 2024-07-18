女軍官險被艦長性侵 證述軍方用「記大功」要她不要說出來

海軍1名女軍官險遭呂姓艦長性侵，事後覺得「他們」想把事情壓下來，並以記大功要她不要說出來。女軍官很生氣並提告，但從調查到偵查，因無明確證據，經過兩次不起訴及再議發回，檢方第3次偵辦才起訴。基隆地方法院審理後，認定呂男強制性交未遂犯行，判刑4年6月。全案可上訴。

呂姓男子擔任海軍上校艦長時，與部屬到KTV唱歌喝酒後，帶著也喝了不少酒的被害女軍官進飯店。女軍官進房後看到呂男脫光衣褲才「驚醒」，躲進廁所並要輔導長來救她，但仍被呂男壓制在床上，性侵未遂。

法院審理時，被害女軍官證稱，走回艦隊路上，她跟艦長越走越慢，與前方同僚距離拉開後，艦長拉她到很暗的空間抱她並親他。呂男停止後，開始找飯店，但當時她不知道，因為自己也喝了很多酒。兩人上樓並開進房後，她看到艦長開始脫衣服才反應過來，躲進廁所反鎖並求救。

被害女軍官說，輔導長打電話問她為何還沒回去，她說「可以來救我嗎？」並從免洗牙刷看到飯店名稱，告知地點。輔導長來時，在電話中說他不能以中校的身分開上校的門，要她自己衝出去。

她打開廁所的門往外衝時，被呂姓艦長拉住，並壓制在床上，並跨坐在她的身上，強脫她的衣褲，親吻她的身體並意圖性侵，但因未勃起，加上女軍官手機和房內電話一直響，艦長才起身作罷。

被害女軍官說，回艦後不敢跟同僚發生什麼事，當天開晨會，艦長的輔導長也裝沒事，她不知道要怎麼辦。後來聯絡友人詢問說不能說？他們希望她講出來。隔天她在電工間執勤時，艦長進來，原以為他道歉，但他沒有講話，並站在她左後方摸她的頭和耳朵，後來有人來了，艦長才走出去。

被害女軍官認為，隔天呂男在電工間很清醒，但「幹嘛這樣」，覺得被他性騷擾。她本來不敢講，怕丟了工作，也怕爸媽傷心。她是受害者，但每次跟呂和全船軍官一起吃飯，看到呂就想哭，在暗的地方，或是沒有攝影機的地方就覺得害怕。

女軍官證稱，後來跟艦上1名軍官說這件事，對方很生氣，陪她去巷子跟飯店調監視器，但被飯店拒絕。當晚用LINE跟輔導長說很在意這件事情，不知道要跟誰講，有什麼方法解決。輔導長希望她當作沒有這件事，因為他們都有家庭小孩，她又沒有證據。後來兩人再通電話，輔導長說要請艦長記她大功，要她不要把這件事情說出來，她很生氣，「想說不要做了」。

女軍官問輔導長，為何她要處在那麼危險的地方？發生這種事情為何不能回家？誰要保護她？她覺得「他們」想把事情壓下來，後來同意他周六休假，周日回來。過不久艦長用航海廣播，要女軍官打他的室內電話。她認為這樣沒辦法錄音，所以用LINE打電話並錄音。

女軍官說，艦長在電話中有道歉，希望她原諒他。周六回到家，跟她爸爸說這件事，艦長當晚一直傳LINE訊息，要她救他，後來又收回。當晚艦長就被調職，艦隊長也在當晚到她家，聽她陳述案發過程，隔天到左營艦指部做調查筆錄並去醫院驗傷。

基檢偵辦時，因為無直接證據，檢察官兩度偵結不起訴，經高檢檢視不起訴處分跟卷內相關事證後，發回再議。第3名檢察官偵訊呂男時，以卷內證據為基礎，佐以問題設計，凸顯辯詞顯不合理。反覆勘驗數監視錄影畫面，比對證人證詞、涉案人等對話紀錄，以及醫學診斷，測謊鑑定結果，認定犯嫌提起公訴

女軍官委任律師在法官審理時說，女軍官在案發後進入隔離創傷情緒，希望生活回到常軌，不希望再次回想起這件事，也已無法再對本案表示意見。只是女軍官覺得身為國軍，很相信軍方，但本案處理過程中卻一直受挫。

從調查到偵查，經過兩次再議發回，一直到第3次才起訴。過程中有時無可避免會受到指責，可能聽到軍中的某些耳語。案發至今已經5年，女軍官已轉調數個單位，但因無法再次面對呂男，因此無法到庭表示意見，但希望做錯事的人得到懲罰。

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