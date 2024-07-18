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KTV飲酒後...海軍上校艦長帶女軍官開房間 性侵未遂判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

呂姓男子擔任海軍上校艦長時，與部屬到KTV唱歌喝酒後，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店。女軍官進房後看到呂男脫光衣褲才「驚醒」，躲進廁所並要輔導長來救她，但仍被呂男壓制在床上，性侵未遂。呂男否認犯行。法官審視相關事證認定犯行，依強制性交未遂罪判刑4年6月。全案可上訴。

判決指出，呂男擔任海軍艦長期間，在2019年某日凌晨零點多，與同艦部屬共9人到KTV唱歌及喝酒結束，要返回軍艦途中，呂男以酒醉要休息為由，獨自帶同被害女軍官前往飯店的7樓房間後，呂男脫掉全身衣褲，女軍官驚覺異常，馬上跑進房間內的廁所，並將門反鎖。

此時回艦的輔導長發現艦長和被害女軍官沒有返回艦上，以通訊軟體LINE電話聯絡被害女軍官，詢問行蹤。被害女軍官回報飯店房號，並表達求救的訊息。約15分鐘後，這名軍官來到飯店，再打LINE電話要被害女軍官自行衝出房門。

女軍官打開廁所的門往外衝時，呂男抓住她的手臂，並壓制在床上，接著跨坐在她的身上，強行脫掉女子的外褲及內褲，另將女子的上衣及運動內衣褪至肩膀，並從上而下親吻女子嘴巴、胸部及陰部，試圖將生器插入女子陰道。

女軍官在受侵害過程中，不斷向呂男表示「會懷孕」、「沒有戴保險套」等話，並以手擋住自己的胸部及陰部反抗拒絕，未讓呂男得逞。此時前往救援的軍官到飯店櫃臺撥打電話到客房，呂男才中斷暴行，起身接電話後，穿上衣服離去。

被害女軍官事後打電話向軍中認識的友人傾訴，友人將此事告知負責處理軍中違反軍紀同事，軍中監察部門隨後接獲舉報調查。憲兵指揮部基隆憲兵隊將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後，依強制性交未遂罪嫌起訴呂男。

呂男不否認與被害女軍官同去飯店，但否認有強制性交未遂犯行，辯稱當天應該是相約而去，為何而去記不清楚，因為喝了不少酒，可能酒後亂性，真的記憶不清了。

法官審理後，認為女軍官證述情節內容有據，也無誣告構陷動機，且沒有甘冒刑法偽證罪風險必要。刑事局測謊報告也指女軍官，談及呂男親她的胸部內容時，無不實反應，因此證述內容應予採信。

法官指出，刑事警察局鑑驗相關檢體，在女軍官內衣左罩杯內層，相對乳頭位置斑跡體染色體型別檢測結果為混合型，外來型別與呂男型別相符，研判來自呂男機率較隨機人機率高。呂男否認親吻女軍官胸部，測試結果無法鑑判，無從做對被告做有利、不利認定，認定呂男犯強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月。呂男因犯本案已遭撤職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海軍呂姓上校艦長時與部屬到KTV唱歌喝酒後，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店性侵未遂，基隆地院審理後，依強制性交未遂罪判刑4年6月。記者邱瑞杰／攝影
海軍呂姓上校艦長時與部屬到KTV唱歌喝酒後，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店性侵未遂，基隆地院審理後，依強制性交未遂罪判刑4年6月。記者邱瑞杰／攝影

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