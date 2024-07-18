男大膽連2天偷拍女店員裙底風光 嘉院判刑5月

嘉義縣王姓男子被控去年8月間到菸酒行購物，連續2天對穿著短裙女店員拍攝及觸碰隱私處，女店員調監視器報警函送，嘉檢起訴，嘉院依妨害祕密判5月，得易科罰金；可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，王男去年8月24日晚上至一家菸酒行購物，趁穿著短裙女店員站在椅子上拿取貨架上物品時，以手機竊錄女店員裙底風光，且還用手碰觸女店員的大腿及臀部等隱私處。

嘉院表示，王男偷拍得逞，食髓知味，隔天晚上又再度前往同一家菸酒行，假裝購物在店內閒逛，趁穿短裙的女店員站立椅子上拿取貨架上酒品時，又再次大膽地拍攝女店員裙底隱私部位後，才又假裝沒事購物；事後，女店員覺得王男行為怪異，當晚則調閱監視器畫面，發現王男不法行為，則報警處理。

嘉院指出，王男坦承犯行，考量雙方和解，但王男未依和解條件賠付女店員的犯後態度，依竊錄他人身體隱私部位罪嫌，分別判處有期徒刑4月及3月，應執行有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

嘉院表示，王男雖然表明已刪除女店員身體隱私部位照片，但照片電子訊號得輕易傳播、存檔於電子產品上，甚且以現今科技技術，刪除後仍有方法可以還原，因此，基於保護女店員立場，依規定沒收王男的iPhone手機。