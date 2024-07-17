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幼兒園案可否揭姓名 衛福部說詞反覆 專家：應訂報導指引

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台北市信義區某幼兒園發生狼師性侵20多位幼童案件，震驚社會。該案發生初期，曾有家長向媒體投訴，但礙於兒少權法69條，媒體不得揭露足以辨識兒少身分之資訊之規定，媒體因此集體噤聲。衛福部昨天一改過去守護兒少的立場，認為該法並無規定不得揭露幼兒園名稱，並將修法放寬規定，讓媒體可報導校名，引發曾經挨罰的媒體炸鍋。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，衛福部過去踩穩保護兒少隱私權立場，卻因本次事件輿論沸騰，改變說法認為揭弊型案件、涉及公益者可以公布，甚至要修法讓媒體可報導校名、教師名稱，顯得相當草率，缺乏整體規畫，也未重視兒少保護的重要性，更是對於自身言論的打臉。

許雅荏表示，兒少權法限制報導「足以辨識」兒少身份資訊，是為避免遭遇負面事件的兒少，遭大眾、身旁親友認出，影響其後續人生發展，尤其涉及性不當對待的事件，若案情在網路上流傳，對孩童未來發展將留下深遠影響。

「兒少權法揭露兒少身分相關規定，應訂出例示框架（即報導指引），不該輿論聲音大就公布。」許雅荏說，若未經妥善規畫就大開兒少權法限制，恐會犧牲兒少權益，發生類似過去「亁哥乾妹」案遭網紅小商人暴露身分等案件，若證據尚未明朗前，就對外報導，也會損及相關人士權利。

許雅荏強調，衛福部應邀集媒體公會、專家學者等，訂出例示框架，明確列出涉及多少個案時，媒體考量揭弊可以如何揭露，在妥善規畫、凝聚共識後，再提出兒少權法未來修法方向，才是兼顧兒少權益與媒體揭弊的最佳做法。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，衛福部過去踩穩保護兒少隱私權立場，卻因本次事件輿論沸騰，改變說法認為揭弊型案件、涉及公益者可以公布，甚至要修法讓媒體可報導校名、教師名稱，顯得相當草率。圖/聯合報系資料照片
靖娟基金會執行長許雅荏表示，衛福部過去踩穩保護兒少隱私權立場，卻因本次事件輿論沸騰，改變說法認為揭弊型案件、涉及公益者可以公布，甚至要修法讓媒體可報導校名、教師名稱，顯得相當草率。圖/聯合報系資料照片

修法 兒少權法 衛福部

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