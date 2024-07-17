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議員爆市府曾訪視幼兒園卻無關性侵案 蔣萬安：勿混淆視聽

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵學童，前後任台北市長柯文哲、蔣萬安被民進黨質疑，沒在第一時間做處理。議員簡舒培昨再爆料北市府稱2022年12月有入園訪視、2023年3月有公安稽查，但其實這2次稽查訪視根本無關性侵案，而是針對準公共幼兒園，蔣萬安上午受訪指出，不要混淆視聽，造成家長更多的不安。

簡舒培上午在臉書表示，荒唐、諷刺；柯文哲、蔣萬安聯手「掛保證」核准狼師幼兒園準公共化。台北市幼兒園教保員性侵案，自己質疑在2022年7月就發生第一案，但柯文哲、蔣萬安前後任市府擺爛，整整一年沒有行政調查。

簡舒培提及，台北市政府16日發新聞稿反駁稱，2022年12月有辦理入園訪視、2023年3月進行公安稽查，並沒有不作為，「但我進一步調查，發現教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案」

蔣萬安上午參加「拒絕菸害　享受純淨生活」記者會受訪指出，他再次重申對於這件事情，感到非常的痛心，家長所感受到的憤怒跟擔憂，也感同身受，教育局其實有跟他回報，對於媒體的說明，其實是應議員要求，去公布所有市府過去有到園的紀錄，當然就包含而不限於去稽查，甚至去做其他相關，譬如準公共化說明等，也詳列出來。

蔣萬安說，這個非常清楚，事實就是如此，所以任何的發言，希望都可以本於事實，所以這個事情，市府希望能夠讓民眾清楚的了解，不要透過各種發言混淆視聽，造成家長更多的不安。

台北市長蔣萬安上午參加「拒絕菸害　享受純淨生活」記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加「拒絕菸害　享受純淨生活」記者會受訪。記者楊正海／攝影

蔣萬安

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