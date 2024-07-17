萬華掃黃逮51樓鳳 8成泰籍

台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲五十一名應召女，其中四十六名外籍女子中，泰國籍就占四十四人。記者翁至成／攝影 台北市萬華警分局前晚動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅十三處、近五十間套房，查獲五十一名應召女，八成以上是泰國籍；有三名應召女為躲警從二樓跳下被送醫，其中一人腳趾骨折。萬華警方繼去年十月掃蕩「鑽石大樓」後，再度大規模掃黃。

警方同步拘提業者卅九歲王女，逮捕三名皮條客，依妨害風化罪送辦，另帶回十二名男嫖客，和應召女一併依社維法裁罰。

警方調查，王姓女子有妨害風化前科，原在康定路豔名遠播的的「鑽石大樓」租房經營一樓一鳳，因地方角頭陳明傑爭搶，去年三月轉往西昌街，租房經營。

萬華警方去年十月強勢掃蕩「鑽石大樓」陳明傑旗下色情場所，帶回五十五人，包括四十四名應名女，陳明傑一度被收押，「鑽石大樓」色情因此事一度沒落；王女趁機透過關係仲介泰籍女子來台賣淫，主打便宜敢玩，廿分鐘收一千五百元，吸引大批男客。

警方接獲檢舉蒐證，前晚十時許會同移民署專勤隊，共動員近百人掃黃，搜索十三處近五十間房間，其中十二間房內當場查獲有嫖客正進行性交易。

大批警力搜索時，應召女紛紛竄逃，有三人冒險從二樓後陽台跳下，二人輕傷，一人腳趾骨折，被推上輪椅送醫。

警方清查，五十一名應召女中泰國籍就有四十四人，另二人緬甸籍，五人是台灣籍；四十六名外籍女子詢後交移民署收容，等待遣返。