聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華掃黃逮51樓鳳 8成泰籍

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲五十一名應召女，其中四十六名外籍女子中，泰國籍就占四十四人。記者翁至成／攝影
台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲五十一名應召女，其中四十六名外籍女子中，泰國籍就占四十四人。記者翁至成／攝影
台北市萬華警分局前晚動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅十三處、近五十間套房，查獲五十一名應召女，八成以上是泰國籍；有三名應召女為躲警從二樓跳下被送醫，其中一人腳趾骨折。萬華警方繼去年十月掃蕩「鑽石大樓」後，再度大規模掃黃。

警方同步拘提業者卅九歲王女，逮捕三名皮條客，依妨害風化罪送辦，另帶回十二名男嫖客，和應召女一併依社維法裁罰。

警方調查，王姓女子有妨害風化前科，原在康定路豔名遠播的的「鑽石大樓」租房經營一樓一鳳，因地方角頭陳明傑爭搶，去年三月轉往西昌街，租房經營。

萬華警方去年十月強勢掃蕩「鑽石大樓」陳明傑旗下色情場所，帶回五十五人，包括四十四名應名女，陳明傑一度被收押，「鑽石大樓」色情因此事一度沒落；王女趁機透過關係仲介泰籍女子來台賣淫，主打便宜敢玩，廿分鐘收一千五百元，吸引大批男客。

警方接獲檢舉蒐證，前晚十時許會同移民署專勤隊，共動員近百人掃黃，搜索十三處近五十間房間，其中十二間房內當場查獲有嫖客正進行性交易。

大批警力搜索時，應召女紛紛竄逃，有三人冒險從二樓後陽台跳下，二人輕傷，一人腳趾骨折，被推上輪椅送醫。

警方清查，五十一名應召女中泰國籍就有四十四人，另二人緬甸籍，五人是台灣籍；四十六名外籍女子詢後交移民署收容，等待遣返。

移民署 鑽石 骨折

延伸閱讀

主打便宜敢玩…12人連結中遭逮 萬華警抓應召女多到一輛巴士載不完

CYBERBIZ攜手德明財經科大 與萬華商圈共同產學合作

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電：皆已復電

萬華今年已發生11件死亡車禍 西門町有5件…警加強「移動測速」

相關新聞

萬華掃黃逮51樓鳳 8成泰籍

台北市萬華警分局前晚動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅十三處、近五十間套房，查獲五十一名應召女，八成以上是泰國籍；有三名應...

他網路「秀大雕」辯不色情 二審逆轉1理由逆轉判無罪

苗栗縣彭姓男子在去年間在網路平台推特（後改名為X），張貼裸露自己下體的影片、相片，警方獲報後將他依散布猥褻物品罪送辦，不...

主打便宜敢玩…12人連結中遭逮 萬華警抓應召女多到一輛巴士載不完

王姓女子涉嫌在北市萬華區西昌街經營「一樓一鳳」，萬華警方接獲多次檢舉，昨天深夜動員100名警力掃黃，搜索近50間房間，其...

海陸官兵抱女同袍狂吸脖喊「好香」 他不服性騷擾打行政訴訟吞敗

海軍陸戰隊姚姓官兵前年晚間拿宵夜雞排給女同袍時，趁機用手環抱、大力吸聞脖子並說「好香」，被女方申訴性騷擾，軍方、桃園市政...

獨／黃子佼改口了！「大轉彎」否認犯罪 今出庭更換律師、訴訟策略

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天傳喚黃答辯，案情出現重大變化。黃一改認罪...

影／不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天下午3時30分首度開庭傳喚黃子佼答辯，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。