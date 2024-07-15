黃子佼涉持有兒少性影片案 北院8/12再開庭

藝人黃子佼涉嫌購買未成年女子的性影像，被檢方依兒少性剝削條例起訴。台北地院今天首度開庭，採不公開審理。由於案件尚有繼續查明必要，法官訂8月12日下午4時再開庭。

檢方起訴指出，黃子佼自民國103年2月12日起加入「創意私房」（或名「小圈子」）網路論壇成為會員，購買未成年女子的性影像觀覽，並自112年2月17日起，以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部、從事接觸性器官或性交行為的性影像。

檢方偵辦黃子佼被控強制猥褻等案時，搜索查獲硬碟中有多部女子的性影像，目前查出其中7名女子未成年，檢察官今年5月間依違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪嫌起訴黃子佼。

台北地方法院今天下午首度開庭，採不公開審理，黃子佼進入法庭面對媒體詢問均不發一語，庭訊約2小時結束。由於案件尚有繼續查明必要，今天並未辯論終結，法官配合辯護人時程，訂於8月12日下午4時再度開庭。