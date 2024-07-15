快訊

只因家事沒做完吵架…三重弟失控持刀砍姊 她背插水果刀求救送醫

卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

黃子佼涉持有兒少性影片案 北院8/12再開庭

中央社／ 台北15日電

藝人黃子佼涉嫌購買未成年女子的性影像，被檢方依兒少性剝削條例起訴。台北地院今天首度開庭，採不公開審理。由於案件尚有繼續查明必要，法官訂8月12日下午4時再開庭。

檢方起訴指出，黃子佼自民國103年2月12日起加入「創意私房」（或名「小圈子」）網路論壇成為會員，購買未成年女子的性影像觀覽，並自112年2月17日起，以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部、從事接觸性器官或性交行為的性影像。

檢方偵辦黃子佼被控強制猥褻等案時，搜索查獲硬碟中有多部女子的性影像，目前查出其中7名女子未成年，檢察官今年5月間依違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪嫌起訴黃子佼。

台北地方法院今天下午首度開庭，採不公開審理，黃子佼進入法庭面對媒體詢問均不發一語，庭訊約2小時結束。由於案件尚有繼續查明必要，今天並未辯論終結，法官配合辯護人時程，訂於8月12日下午4時再度開庭。

創意私房 性剝削 未成年 黃子佼

延伸閱讀

獨／黃子佼改口了！「大轉彎」否認犯罪 今出庭更換律師、訴訟策略

被控持有少女偷拍片結束庭訊 黃子佼不發一語離去

不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘

黃子佼持有兒少性影片 今天下午首開庭審理

相關新聞

獨／黃子佼改口了！「大轉彎」否認犯罪 今出庭更換律師、訴訟策略

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天傳喚黃答辯，案情出現重大變化。黃一改認罪...

影／不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院今天下午3時30分首度開庭傳喚黃子佼答辯，黃...

12歲姊妹逛科博館驚傳遭拍裙底 家長涉及獨留兒童？社會局說明了

位在台中的國立科學博物館是暑假親子造訪熱點，7月11日發生一名女童遭陌生男子疑似偷拍裙底，當場大喊「有色狼」，但男子趁機...

台中科博館傳看展被偷拍！少女大喊「有色狼」 警：已鎖定對象

台中市科博館傳出有少女遭偷拍裙底風光，當時少女大喊「有色狼」，但涉案男子已快速跑離現場，第二警分局表示，少女已由父親、社...

北市幼兒園性侵案 市府重申調查結果、提4大精進作為

北市信義區某私立幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童遭檢方起訴，法院下月宣判。北市府今表示，教育局已完成行政調查，嚴懲行為人、負...

幼兒園淪性侵溫床…園長疑用員工名另開托嬰中心 北市社會局說明

台北市某幼兒園日前遭爆負責人的兒子性侵女童案，去年教育局廢止設立許可，不過，北市議員許淑華今天臉書發文指，幼兒園園長疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。