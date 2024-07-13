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北市幼兒園性侵案 市府重申調查結果、提4大精進作為

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市信義區某私立幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童遭檢方起訴，法院下月宣判。北市府今表示，教育局已完成行政調查，嚴懲行為人、負責人及相關教保人員共罰117萬元，去年9月26日發布、10月1日起廢止該幼兒園設立許可，目前由司法調查持續偵查中；市府也重申相關作為。

市府針對該案提出三大作為，一是從重嚴懲並公告其姓名，行為人已由教育局認定終身不得任教各類教保服務機構、裁處60萬元罰鍰，負責人則因知悉機構內發生疑似性侵害案件未通報，教育局認定不得再擔任教保服務機構之負責人、董事或監察人，開罰51萬元罰鍰。

二為依教保相關人員違法事件調查處理辦法，由17位專業類型代表組成台北市教保相關人員違法事件調查認定委員會、調查小組。三是北市去年11月因應該案，召開跨局處重大性侵害案件檢討會議，針對訂定類似事件處理程序訂定4大精進措施。

市府進一步說明4大精進措施，一是若調查屬實，依法處行為人及負責人罰鍰，並在市府等網站公布姓名及機構名稱，二是調查期間應暫時停聘、停職相關人員，三是強化教保服務機構及人員性平知能，四是修正教保服務機構發生疑似違法對待幼兒事件通報表，以利通報第一時間了解行為人與負責人的關係，建立迴避機制並即時保全證據。

針對該案被害人及家庭，市府強調社會局提供後續服務及陪伴，包含身心復原、媒合、心理復健服務補助等；司法服務則有社工陪同偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供訴訟費用補助；視需求協助申請北市性侵害被害人緊急生活扶助等資源。

至於外界關切相關修法，市府回應指出，兒童及少年福利與權益保障法第69條是保障兒少隱私權，避免因身分遭受辨識後造成2次傷害，但涉及媒體保密責任議題，目前衛福部正在修法，社會局也會積極向中央建議，廣納大眾及專家意見，儘速完成修法。

北市信義區某私立幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童，法院下月宣判，北市府今重申相關調查結果與4大精進作為。記者林佳彣／攝影
北市信義區某私立幼兒園長兒子涉嫌性侵多名女童，法院下月宣判，北市府今重申相關調查結果與4大精進作為。記者林佳彣／攝影

北市府 性侵 教育局

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