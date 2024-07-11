情侶檔誘騙拘禁國中女...性侵10餘次不從就毆打 嘉檢起訴

嘉義縣林姓男子與勞姓女友遭控，拘禁國三少女近1個月，林男脅迫少女發生關係10餘次，不從就毆打，恐嚇少女「想離開、就殺掉妳」；警方破獲竊案發現少女，查出情侶檔誘騙拘禁性侵國中女生法辦，嘉檢今天偵結將這對情侶檔，依成年人故意對少年犯強制性交、私行拘禁等罪嫌起訴。

檢方說，少女失蹤期間，林男假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家，目前在台北打工，還留虛假地址」，讓心急如焚的少女父母前往台北找人。林男、勞女2人5月中旬遭聲獲准，仍羈押嘉義看守所。

檢方說，據少女指稱26歲林是其前男友，2人分手，林男與家人從事傳統歌仔戲舞台棚架搭設；林男4月19日利用他人IG帳號，以參與陣頭打工為由相約，少女坐車到嘉義火車站，被林男22歲女友勞女等4人開車接走，少女坐車內，手機被強行取走，車子行駛到他處載林男，少女被帶到竹崎鄉某民宅控制行動，少女發現林男主導。

檢方表示，少女被載到竹崎平房拘禁，有人看管，斷絕與外界聯繫，還出言恐嚇「想離開，就殺掉妳」；5月12日前，林男對少女強制性交10次，不從動手毆打，造成少女身體多處挫傷；林男5月12日將拘禁少女地點移到大林鎮某民宅，直到同月15日被查獲，少女遭林男施虐性侵數次。