快訊

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

情侶檔誘騙拘禁國中女...性侵10餘次不從就毆打 嘉檢起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣林姓男子與勞姓女友遭控，拘禁國三少女近1個月，林男脅迫少女發生關係10餘次，不從就毆打，恐嚇少女「想離開、就殺掉妳」；警方破獲竊案發現少女，查出情侶檔誘騙拘禁性侵國中女生法辦，嘉檢今天偵結將這對情侶檔，依成年人故意對少年犯強制性交、私行拘禁等罪嫌起訴。

檢方說，少女失蹤期間，林男假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家，目前在台北打工，還留虛假地址」，讓心急如焚的少女父母前往台北找人。林男、勞女2人5月中旬遭聲獲准，仍羈押嘉義看守所。

檢方說，據少女指稱26歲林是其前男友，2人分手，林男與家人從事傳統歌仔戲舞台棚架搭設；林男4月19日利用他人IG帳號，以參與陣頭打工為由相約，少女坐車到嘉義火車站，被林男22歲女友勞女等4人開車接走，少女坐車內，手機被強行取走，車子行駛到他處載林男，少女被帶到竹崎鄉某民宅控制行動，少女發現林男主導。

檢方表示，少女被載到竹崎平房拘禁，有人看管，斷絕與外界聯繫，還出言恐嚇「想離開，就殺掉妳」；5月12日前，林男對少女強制性交10次，不從動手毆打，造成少女身體多處挫傷；林男5月12日將拘禁少女地點移到大林鎮某民宅，直到同月15日被查獲，少女遭林男施虐性侵數次。

民雄警分局會查獲這起案件，因轄區派出所5月15日到拘禁處所查緝竊案發現，當時少女躲廁所，查驗身分是報失蹤逾20天少女，在場還有林男及其女友勞女，還有另1名男子。警方說，當時少女因林男在場，不敢說遭拘禁，警方通知少女家人帶回，隔天通知少女及父親，以及當時在場另名男子到案，案情才明朗。

情侶檔誘騙拘禁國中女生男友性侵少女10餘次 ，嘉檢起訴。圖／本報資料照片
情侶檔誘騙拘禁國中女生男友性侵少女10餘次 ，嘉檢起訴。圖／本報資料照片

嘉義 女友 父母

延伸閱讀

嘉義情侶檔誘騙拘禁性侵國中少女近1個月 嘉檢起訴

現實版《我推的孩子》續集？少女偶像臥室遭打破窗戶入侵 單親育2童現況曝光

打工少女接客伴遊一次賺9萬 「糖乾爹」白嫖兩次人財兩失

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

相關新聞

情侶檔誘騙拘禁國中女...性侵10餘次不從就毆打 嘉檢起訴

嘉義縣林姓男子與勞姓女友遭控，拘禁國三少女近1個月，林男脅迫少女發生關係10餘次，不從就毆打，恐嚇少女「想離開、就殺掉妳...

嘉義情侶檔誘騙拘禁性侵國中少女近1個月 嘉檢起訴

嘉義縣林姓男子與勞姓女友被控拘禁國三少女近1個月，林男脅迫少女發生關係10餘次，不從就毆打，還恐嚇少女「想離開、就殺掉妳...

台中女騙鮮肉進房強吻猛抓鳥 逼「跟我做愛1次」下場曝

台中潘姓女子假借贈送羽毛球拍給1名男球友，引誘他進房後卻關門上鎖、自行脫衣，對方嚇到問「要幹嘛？」潘竟稱「跟我做愛一次！...

台南男在女友租屋處裝針孔拍浴室和床 被分手還吃官司

台南陳姓男子去年6月間與女友吵架後，在其租屋處的衣櫃門上收納掛袋及冰箱上方，分別朝浴室及床鋪偷裝2台針孔攝影機，女友直至...

幼師涉性侵 再查扣偷拍性影像數百部 逾20童受害

台北市某私立幼兒園一名男老師是園長兒子，涉嫌當著學童面前以手指插入或撫摸六名女學童下體，台北地檢署去年依加重強制性交等罪...

北市幼園爆性侵…園長曾另營托嬰中心 社會局曝稽查結果

北市日前發生幼兒園發生負責人兒子公然在學童面前撫摸女學童下體，甚至扣得數百部女童性影像，逾20人受害，該幼兒園去年已被教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。