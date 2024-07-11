嘉義情侶檔誘騙拘禁性侵國中少女近1個月 嘉檢起訴

嘉義縣林姓男子與勞姓女友被控拘禁國三少女近1個月，林男脅迫少女發生關係10餘次，不從就毆打，還恐嚇少女「想離開、就殺掉妳」；警方查竊案發現少女、揭開此案，移送嘉檢起訴。

嘉義地檢署表示，被拘禁少女陳述，26歲林男為前男友，後來2人鬧翻分手，林男平時與家人從事傳統歌仔戲的舞台棚架搭設；林男於今年4月19日利用他人IG（Instagram）帳號，以參與陣頭打工為由相約，少女當天坐車至嘉義火車站時，就被林男22歲女友勞女等4人駕車載走。

檢方表示，少女坐在車內時，其手機就被強行取走，汽車並行駛至他處載林男，少女當天就被帶到竹崎鄉一處民宅控制行動，少女才發現背後原來是林男在主導。

檢方指出，少女被載至竹崎平房拘禁時，隨時都有人看管，並斷決與外界聯繫，林男還出言恐嚇「想離開，就殺掉妳」；在5月12日前，林男對少女強制性交10次左右，如有不從就動手毆打，造成少女身體多處挫傷。

檢方表示，林男於5月12日將拘禁少女地點移至大林鎮一處民宅，直到同月15日被查獲，少女仍遭林男施虐性侵數次。

嘉義縣警察局民雄分局表示，查獲這起案件，主要是轄區派出所於5月15日前往拘禁處所查緝竊案時發現，因當時少女躲在廁所，查驗身分是報失蹤逾20天的少女，當時在場還有林男及其女友勞女，還有另1名男子。

警方指出，當時少女因林男在場，不敢說出遭拘禁情事，警方通知少女家人帶回，不過覺得事有蹊蹺，於隔天通知少女及其父親，以及當時在場的另名男子到案說明，案情才明朗化；勞女也有協助控制少女行動，防止逃走。

檢方指出，少女失蹤期間，林男還假冒身分聯繫少女父母，告知「少女不想回家，目前在台北打工，還留虛假地址」，讓心急如焚的少女父母前往台北找人。

警方依法將林男、勞女情侶移送法辦，嘉檢偵結，依成年人故意對少年犯強制性交、私行拘禁等罪嫌起訴；林男、勞女2人自5月中旬遭聲請羈押獲准，至今仍羈押在嘉義看守所。